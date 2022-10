Kremser Klinikleitung wieder eingesetzt

Die vorübergehend suspendierten Leitungsorgane des Universitätsklinikum Krems sind mit sofortiger Wirkung zurück in den Dienst gestellt, das teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) in einer Stellungnahme am Freitag mit. Sie waren vor rund einem Monat freigestellt worden, nachdem bekannt geworden war, dass ein wegen sexuellen Missbrauchs nicht rechtskräftig verurteilter Arzt in ihrem Wissen weiterhin Dienst im Kremser Spital versehen durfte ( Sexueller Missbrauch Nicht rechtskräftig verurteilter Arzt arbeitete in Kremser Krankenhaus ).

Die vom Vorstand der LGA eingesetzte Ermittlungskommission habe dieser Tage ihren Abschlussbericht vorgelegt. Dieser sei eingehend auf mögliche Optimierungspotentiale sowie dienstrechtliche Handlungsnotwendigkeiten geprüft worden. „Klar ist, dass nicht alles optimal verlaufen ist. Dies wurde mit den Betroffenen eingehend besprochen und somit sichergestellt, dass aus den Vorfällen gelernt wurde und in Zukunft besser damit umgegangen wird“, heißt es seitens der LGA.

Die zwischenzeitlich suspendierten Führungskräfte des Universitätsklinikums Krems hätten „im Laufe ihrer Tätigkeit sehr gute Arbeit im Sinne der Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geleistet“, weswegen sie ihre Funktionen mit sofortiger Wirkung wieder ausüben dürfen, so die LGA, die ankündigt, mit sensibilisierten Schulungsprogrammen, der Einrichtung von anonymen Postfächern und Hotlines und Gesprächen mit der Österreichischen Ärztekammer und der Justiz auf die Causa reagieren zu wollen.

