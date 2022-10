Region Krems: Neuer Polizeichef hat Heimvorteil

Seit dem Pensionsantritt Manfred Matousovskys als Bezirkspolizeikommandant für Stadt und Bezirk Krems im Juni dieses Jahres war die Stelle verwaist. Jetzt ist fix: Gerhard Pichler wird die Nachfolge antreten.

„Das Verfahren ist über die Bühne“, bestätigt Landespolizeidirektor Franz Popp im NÖN-Telefonat. Sowohl bei Ministerium und Land als auch bei der Personalvertretung sei grünes Licht gegeben worden. „Nur der Zeitplan ist noch offen.“ Er vermute, dass Pichler seine neue Aufgabe mit Anfang des neuen Jahres übernehmen werde. „Ich mache da keinen Druck, das Kremser Bezirkskommando ist personell gut aufgestellt.“ Derzeit lenkt dort Siegfried Senk die Geschicke.

Der neue Polizei-Kommandant ist Jahrgang 1968, verheiratet, Vater zweier Söhne (23 bzw. 19 Jahre alt) und wohnt in der Gemeinde Lichtenau, wo sein Bruder Andreas das Amt des Bürgermeisters ausübt. Laufsport, im Speziellen der Marathon, ist das größte Hobby des Beamten.

In Hadersdorf schon einmal im Bezirk tätig gewesen

Mit 30 Jahren im Polizeidienst kann der Quereinsteiger (nach positivem Abschluss der Textilfachschule und der Meisterschule) auf große Erfahrung verweisen. Nach der Grundausbildung bei der Bundesgendarmerie in Wien-Meidling machte er auf den Inspektionen in Klosterneuburg und Hadersdorf sowie Brunn an der Wild (Bezirk Horn) Dienst. Den sechssemestrigen Fachhochschullehrgang „Polizeiliche Führung“ absolvierte der Waldviertler dann in Wr. Neustadt.

2009 kam Pichler als Bezirkskommandant-Stellvertreter in den Bezirk St. Pölten. Seit 2012 steht er dort an der Spitze. Aktuell ist er im Kommando des Bezirks St. Pölten-Land mit Sitz in Obergrafendorf Herr über 15 Polizeiinspektionen in einem extremweitläufigen Gebiet – vom Pielachtal bis in den Dunkelsteinerwald und bis vor die Tore Wiens. 175 Beamte sind dort tätig. In Krems ist er künftig für acht Dienststellen und 155 Polizisten zuständig.

„Ich freue mich auf die Arbeit mit einem professionellen Team!“

Was hat Pichler bewogen, sich um den Job in Krems zu bewerben? „Die Nähe zu meinem Wohnort und weil Krems ein wunderschöner Bezirk ist“, antwortet er auf diese Frage. Aber auch weitere Aspekte wie „die polizeiliche Herausforderung in einer größeren Stadt“ (die Statutarstadt St. Pölten untersteht nicht dem dortigen Bezirkskommando, Anm.) sowie die Abwicklung internationaler Konferenzen führt er als besonders reizvolle Aspekte seines neuen Aufgabengebiets an. Nicht zuletzt hat er schon im Voraus ein Lob für die Kremser Mannschaft, die er teilweise aus seinen bisherigen Tätigkeiten kennt, parat: „Ich freue mich auf die Arbeit mit einem professionellen Team!“

