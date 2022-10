Disput um die Bushaltestelle in Aggsbach Markt

Bushaltestelle im Zentrum oder doch am Ortsrand: Mit dem vorwöchigen Gemeinderatsbeschluss scheint hier das letzte Wort schon gesprochen. Neun Gemeinderäte (von 14) entschieden sich in geheimer Abstimmung für die Beibehaltung der Haltestelle an jenem Standort in der Nähe des FF-Hauses, der im Zuge des Hochwasserschutzbaus als Ersatz gewählt worden war.

„Damit wird eine dauerhafte Verschlechterung für die Busbenutzer aus Aggsbach Markt in Kauf genommen“, argumentiert die „Initiative zur Wiedererrichtung der Haltestelle Ortsmitte“, die sich zu diesem Zweck gegründet, eine Befragung der Busbenutzer (auch vieler Schüler) durchgeführt und dem Bürgermeister eine Unterschriftenliste vorgelegt hat. „Der Weg zur neuen Haltestelle ist für die Aggsbacher im Schnitt 300 Meter länger als vorher“, weist Karl Hof stetter, Sprecher der Gruppe, darauf hin, dass in einem Ort ohne Nahversorger nun die Fahrt mit dem öffentlichen Verkehrsmittel erschwert wird: „Ein Beweis für gestriges Denken ...“

„Wir waren uns auch fraktionsintern nicht einig, wo die Haltestelle sein soll“, berichtet Ortschef Josef Kremser, dass auch von Gemeindeseite eine Umfrage durchgeführt worden sei. Schlussendlich habe wohl die Errichtung eines neuen „Verkehrsknotenpunkts“ gegenüber dem Strandcafe für die Entscheidung den Ausschlag gegeben. Und die Gestaltung des neuen Dorfplatzes wäre durch eine Bushaltestelle sehr beschränkt gewesen.

