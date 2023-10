Nach Frauenmord: Verdächtiger bei Schiltern tot aufgefunden

Im Raum Langenlois im Bezirk Krems-Land ist ein 34-Jähriger nach stundenlanger, groß angelegter Fahndung leblos aufgefunden worden. Der Mann, der nach der Entdeckung einer Frauenleiche als Verdächtiger galt, hat laut Polizeisprecher Johann Baumschlager vermutlich Suizid verübt. Eine in den Vormittagsstunden ausgesprochene Warnung für die Region wurde aufgehoben.

Entdeckt wurde der tote 34-Jährige nach Angaben von Baumschlager gegen 16.30 Uhr in einer Scheune. Die Fahndung hatte sich zuvor zu einem Großeinsatz entwickelt. Beteiligt waren unter anderem auch die Cobra sowie Hubschrauber.

Langenlois, Schönbach Frauenleiche entdeckt: Fahndung nach FPÖ-Politiker, Auto gefunden

Seitens der Landespolizeidirektion war an die Bevölkerung appelliert worden, den Aufforderungen der Exekutive im Bereich Schiltern bei Langenlois unbedingt nachzukommen und auch Wanderungen zu unterlassen. Dem sei Folge geleistet worden, betonte Baumschlager: „Wir danken für das Verständnis."

Anlass für die Fahndung war ein Leichenfund. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Opfer um eine 39-Jährige aus Aschen bei Schönbach (Bezirk Zwettl). Die Frau soll demnach am Sonntag getötet worden sein. Ein genauer Fundort bzw. Tatablauf wurde von der Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen aber nicht genannt. Details dazu dürften am (morgigen) Dienstag folgen. Einem Onlinebericht des "Kurier" zufolge soll die Tote in Tschechien entdeckt worden sein. Laut Baumschlager besteht jedenfalls der Verdacht auf Fremdverschulden.

Bei dem mutmaßlichen Täter, der nun tot aufgefunden wurde, handelt es sich NÖN-Informationen zufolge um den Langenloiser FPÖ-Stadtrat und Kremser FPÖ-Bezirksparteiobmann David Glinserer. Die FPÖ Niederösterreich bestätigte am Montagnachmittag, dass sowohl der mutmaßliche Täter als auch das Opfer Mitglieder der FPÖ gewesen seien.

