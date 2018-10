Der Stadtbus ist aus Bürger-Sicht eines der mühsamsten Themen der vergangenen Jahre. Zumindest für die Bewohner jener Stadtteile, die „unser Kremser“, wie der Stadtbus eigentlich heißt, nicht anfährt – und das sind einige: Vier Linien binden lediglich Stein, die Mitterau, Lerchenfeld und Rehberg an das System an. Gneixendorf, Egelsee, der Gewerbepark und die südlichen Kremser Orte Hollenburg, Angern, Thallern und Brunnkirchen warten seit Jahren vergeblich auf eine Berücksichtigung.

Passiert ist seit dem Gemeinderatswahljahr nichts

Und das, obwohl sich der Gemeinderat schon 2012 auf eine Verlängerung der Linien einigte. Selbst Bürgermeister Reinhard Resch, damals noch Vizebürgermeister, orakelte nach Aussagen von KLS-Gemeinderat Wolfgang Mahrer, die Anbindung an Gneixendorf und den Gewerbepark würde am dringendsten benötigt werden: „Hier sollte es in naher Zukunft Änderungen geben.“ Passiert ist seit dem Gemeinderatswahljahr aber nichts.

Alfred Scheichel: „Tempo 30 wäre ein Beitrag zur Verkehrssicherheit.“ | Lechner, Kalchhauser

Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel erklärt das heute so: „Damals ist es an der Finanzierung gescheitert. Wegen der Schuldenbildung wurden die Prioritäten anders gesetzt.“ Jetzt verspricht Scheichel aber neue Impulse in der Thematik. Schon bis Dezember 2018 werde ein neuer Leistungskatalog für den Stadtbus erstellt, der den Weg für die Zukunft weisen soll. Nächstes Jahr kommt es dann zur europaweiten Ausschreibung. „Bis Jahresende 2020 muss das neue System stehen“, gibt Scheichel die Richtung vor.

Dass dann auch die anderen Stadtteile an den Netzplan angebunden sind, ist aber nicht sicher. Scheichel lässt sich dazu kein klares Bekenntnis abringen. Auf die Frage, was sein Wunsch für den Stadtbus wäre, sagt der SPÖ-Mann: „Wir müssen schauen, nicht nur für die Bürger das beste Produkt bereitzustellen, sondern auch auf die Klimaentwicklung zu achten. Klar ist: Jede unnötige Fahrt, die erspart werden kann, hilft der Umwelt.“ Gleichzeitig gibt Scheichel zu bedenken: „Bindet man Krems-Süd an, hat man sehr viele leere Kilometer. Auf der Donaubrücke steigt dir niemand ein.“