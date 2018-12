Seit neun Jahren ist der frühere Chirurgie-Oberarzt Leo Mitteregger (72) in Pension. Nachdem er schon in seiner aktiven Zeit (im Irak) tätig war, verschrieb er sich im Ruhestand der Mitarbeit in der in Großbritannien beheimateten Organisation „Operation Hernia“, die in armen Ländern Bruchoperationen durchführt.

Erfahrungen sammelte der Egelseer dabei bei unzähligen Aktionen in Afrika, Asien und Südamerika. „Den Flug bezahle ich mir selbst, die Arbeit passiert gratis“, erklärt der Facharzt. Spenden ehemaliger Patienten und Nachbarn werden in Nahtmaterial, Scheren, Pinzetten, … investiert, die mit dem Mediziner mitfliegen. „Darüber lege ich ganz genau Rechung!“

Bruch-Operation in Brasilien: Neben Hilfe für Patienten bot der Aufenthalt in Südamerika auch wichtige „Workshops“ für junge heimische Chirurgen. | NOEN

Erstmals war er heuer in Joao Pessoa (Brasilien) im Einsatz. Dort gab es neben den üblichen OPs (Leisten-, Nabel- und Hodenbrüche) auch Workshops für 13 junge Chirurgen. In vier Spitälern konnten Mitteregger und vier Kollegen (aus Brasilien, Australien, Neuseeland) in sechs Tagen 176 Patienten helfen.

„In Brasilien ist es darum gegangen, dass uns die Kollegen über die Schulter schauen konnten. Wir haben das Ziel, ihnen möglichst viel Selbstständigkeit zu ermöglichen, erreicht“, lobt er deren Engagement.

„Die Ausrüstung des Spitals ist entsetzlich!“

Kenia, wo Mitteregger schon vor zwei Jahren einmal operierte, war im November das Ziel. In Gatundu, rund eine Stunde nördlich von Nairobi, arbeitete er zehn Tage in einem Team von drei Chirurgen und einem Anästhesisten (aus England und Spanien) in einem relativ neuen, von den Chinesen erbauten Spital. „Die Einrichtung dort ist ganz okay, aber die Ausrüstung entsetzlich – wie so oft in Afrika“, erzählt der Arzt von „Scheren, die nicht schneiden und Pinzetten, die nicht greifen“.

Zum Glück hatte er Instrumente und Nahtmaterial im Wert von 1.400 Euro im Gepäck, mit denen er fast nur Kinder („Das jüngste war erst eindreiviertel Jahre alt.“) operierte. Am Programm: Nabel- und Leistenbrüche, aber auch heikle Eingriffe wie Hoden-Hochstand. „Es gab in keinem einzigen Fall eine Infektion!“

Wichtige Nebensache: Wie immer waren (gespendete) Plüschtiere im Gepäck des reisenden Mediziners. „Diesmal hatte ich über hundert mit“, freut sich Mitteregger. „Die Bescheidenheit der Kinder, die wir behandeln, ist beeindruckend. Wenn sie ein solches Tier bekommen, sind sie glückselig.“