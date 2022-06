Erlebnis in der Wachau: Schüler lernen das Trockensteinmauern

„Weltkulturerbe trifft immaterielles Kulturerbe“ war das Thema der Aktion, an der jüngst neun Klassen der UNESCO-Schulen aus Krems und Melk sowie eine AHS aus Wien im Mai und Juni diese wertvolle Kulturtechnik kennen lernten.

Arbeit in toller Umgebung

Beim „Roten Tor“ in Spitz gingen die Jugendlichen bei herrlicher Aussicht auf das Donautal ans Werk. Die Exkursion, organisiert vom Verein Welterbegemeinden Wachau, passt perfekt für die letzten Schulwochen.

Lehrkräfte wie Schüler freuen sich über die Abwechslung, die erdverbundene Handarbeit mit historischem Kulturgut und landschaftlicher Schönheit verbindet.

Kurse schon seit 20 Jahren

Die Teilnehmer wanderten in Spitz zu den Weingärten beim historischen „Roten Tor“. Drei Stunden lang üben die Jugendlichen jeweils unter gekonnter Anleitung durch Profis der Trockensteinmaurerschule die Handgriffe des kunstvollen Zusammenfügens der Steine. Der Verein Landimpulse betreibt die Trockensteinmaurerschule und bietet seit rund 20 Jahren Kurse dazu an.

Angebot wird noch erweitert

Ähnlich wie die Kurse der Imkerschule von Landimpulse soll das Erlebnisangebot für Schulen seitens der Trockensteinmaurerschule in den nächsten Jahren in Österreich ausgeweitet werden. Trockensteinmauern ist die älteste und nachhaltigste Bauweise des Menschen und als solche in Österreich immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Die Wachau mit ihrer besonderen terrassierten Kulturlandschaft ist seit 2000 UNESCO-Weltkulturerbe.

Technik entspricht Zeitgeist

"Mit dem Schulprojekt möchten wir Kinder und Jugendliche mit dem Handwerk vertraut machen“, beschreibt Rainer Vogler von Landimpulse seine Ziele. „Wo immer es sinnvoll und möglich ist, soll beim Bauen zu regionalem Naturstein gegriffen werden. Der Energieverbrauch ist gering, die Spalten der Mauern sind der vielfältigste Lebensraum für über 100 Tier- und 500 Pflanzenarten. Stein ist zu 100 % natürlich und recycelbar."

Schätze der Wachau warten

Je früher Kinder diese Zusammenhänge lernen, so Vogler weiter, und das Legen der Steine mit eigenen Händen begreifen, "desto nachhaltiger wird sich in den nächsten Jahren das Bauen entwickeln". Gleichzeitig entdecken die Exkursionsteilnehmer natürlich auch die Schätze der Wachau. „Nach dem Trockensteinmauern radeln die Klassen durch die Wachau. Mittelalterliche Kirchen, römische Relikte, die Geschichte des Weinanbaus, die Vielfalt der Trockenrasen und des Auwalds gilt es zu entdecken“, bewirbt Welterbe-Managerin Ingeborg Hödl das abwechslungsreiche Programm für die Schulklassen.

Workshops: Ortswahl ist flexibel

Die Welterbe-Gemeinden Wachau unterstützen das Projekt. Dass das Jausenpaket nur regionale Köstlichkeiten, darunter Wachauer Laberl, Traubensaft und Marillenmarmelade, beinhaltet, versteht sich von selbst. Das Angebot für Schulworkshops Trockensteinmauern wird 2023 ausgeweitet und kann auch in anderen Regionen nach Maßgabe vorhandener Ressourcen stattfinden.

Info: rainer.vogler@wbs-krems.at, 0676/5957626

