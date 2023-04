Krems hat einziges Lungenkrebszentrum Niederösterreichs

Das Universitätsklinikum Krems stellte sich heuer dem ersten Überwachungsaudit (Qualitätsüberprüfung, Anm.) von OnkoZert, dem Zertifizierungsinstitut der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG).

Alle Abläufe genau durchleuchtet

So wollte und will man den strengen Vorgaben als einziges in Niederösterreich zertifiziertes Lungenkrebszentrum Rechnung tragen. Im Zuge des ersten, eintägigen Überwachungsaudits wurden die Behandlungsprozesse, die geforderten Kennzahlen, sowie die gelebten Abläufe des Lungenkrebszentrums erneut durchleuchtet und die Einhaltung der strengen Vorgaben der DKG überprüft.

Kontinuierliche Verbesserungen

Das Fazit spricht für sich: Auch heuer überzeugte das Universitätsklinikum Krems mit nur einer Abweichung den Auditor der Deutschen Krebsgesellschaft, dem Facharzt Andreas Meyer, und beeindruckte mit kontinuierlichen Verbesserungen der Abläufe im vergangenen Jahr. Besonders hervorgehoben wurde die einzigartig frühe Einbindung der Diätologie, der Atemphysiotherapie sowie der Psychoonkologie in den Behandlungsprozess.

Teamgedanke als besondere Stärke

Dieses Angebot wurde von den Patienten besonders positiv angenommen. Auch die enge Zusammenarbeit mit dem Selbsthilfeverein „Österreichische Lungenunion“ stellt eine Besonderheit des Zentrums dar. „Das Außergewöhnliche an unserem Zentrum ist der umfassende Teamgedanke“, erklärt Primaria Elisabeth Stubenberger, Leiterin der klinischen Abteilung für Allgemein- und Thoraxchirurgie und Zentrumsleiterin, stolz. „Wir unterstützen einander gegenseitig und sehen uns als großes Team mit der Aufgabe, den Patienten die bestmögliche Behandlung in einer sowieso schon schweren Lebensphase zukommen zu lassen.“

Großes Lob für die Bemühungen

Der Zentrumsgedanke spiegelt sich in der perfekt eingespielten Zusammenarbeit zwischen den ärztlichen, pflegerischen und kaufmännischen Berufsgruppen wieder. So erhielt das nach internationalen Standard und von den Mitarbeitern gelebte Qualitätsmanagementsystem des Klinikums ein besonders großes Lob. In dieses stimmte auch der für die Kliniken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko mit ein: „„Durch das umfangreiche Therapieangebot und die zeitnahe Einbeziehung der weiteren Behandlungspartner nimmt das Universitätsklinikum Krems eine besondere Vorreiterrolle für Lungenkrebspatienten ein.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.