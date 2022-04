Sieg für Team Krems

Werbung

Kinder sollten lernen, dass Lebensmittel kostbar sind und dass auch aus Produkten, die nicht mehr perfekt aussehen, noch köstliche Gerichte gezaubert werden können. Diese Projektidee brachte dem „Team Krems“ unter der Leitung von HLF-Lehrer Gerhard Pachschwöll-Kral den 1. Platz bei einem Nachhaltigkeitswettbewerb in Bologna.

Das Projekt ist in einem Kurzfilm von „Denkmal Filmproduktionen Krems“ unter der Leitung von Poldi Denk festgehalten. Zu sehen ist darin, wie sich Schüler der HLF Krems auf den Weg zum Bauernladen Gföhl machen. Dort überreicht Bauernladen-Obmann Josef Edlinger den Kindern unter anderem Äpfel, die nicht mehr ganz perfekt aussehen. Was man daraus noch alles herstellen kann, weiß das Team der „Flotten Lotte“ in Zwettl, ein Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, all das zu Säften, Sugos und Fruchtmus verarbeiten, was sonst im Müll landen würde.

Mit diesen Ideen im Gepäck zaubern Schüler der HLF Krems schließlich mit Kindern der Kochgruppe der Volksschule Lerchenfeld ein 3-Gänge-Menü. Die Volksschüler sind mit Feuereifer bei der Sache und sitzen mit leuchtenden Augen am Tisch, als die gemeinsam zubereiteten Herrlichkeiten serviert werden.

Der herzerwärmende Kurzfilm soll zu nachhaltiger Lebensmittelverwendung anregen und ist auf YouTube abrufbar: http://www.hlfkrems.ac.at

