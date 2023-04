Erfolgreiche Kremser Sängerin tritt bei Jugendkulturfest auf

Mit dem Hit „I’ll never love again“ von Lady Gaga sang sich Anna Maria (18), die ihre musikalische Ausbildung an der Musikschule Krems bei Doris Bogner absolviert, auf Platz 1 der Kategorie Pop & Rock in ihrer Alterskategorie. Die Kremser Jugendkoordination Bright Young Things hat die Video-Aufnahme zum Erfolgs-Auftritt finanziell unterstützt.

Schon 2022 in Belgrad erfolgreich

Erst im Vorjahr hatte die Schülerin beim "Angel Voice Belgrade International Music Festical" mit beiden eingereichten Songs - „Don't you Remember“ und „Easy on Me“, beide von Adele - einen vollen Erfolg verbuchen können. Nun gelang der nächste große Streich.

Als Stargast beim Jugendkulturfest

Anna Maria Mayrhofer wird den Titel „I'll never love you again auch Freitag, 14. April, ab 18 Uhr, beim Jugendkulturfest aus Anlass des einjährigen Bestandes der Jugendeinrichtung im Jugend Kulturraum Krems (St. Paulgasse 10) darbieten.

Weitere Künstler sind mit dabei

Im Mittelpunkt werden vier junge Künstler stehen: Denise Griener, Irem Mutafoglu, Jakob Oppenauer und Zoe Philipp. Das Ensemble der Musikschule Krems, bestehend aus Jakob Bauer, Oskar Burger, Jonas Gillinger, Eduard Koller, Stella Köhler, Flora Sacher, Florentina Steiner und Eva Stöckler, wird musikalisch durch den Abend führen. Außerdem batteln sich Luise Kawka, Nora Lederer und Antonia Morocutti in einem Poetryslam.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.