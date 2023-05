Witze und Schlager ließen Kasse für Spitalsprojekt klingeln

Drei Musiker in voller Fahrt erlebten die Besucher, die sich köstlich amüsierten. Und das Gaze diente dem guten Zweck, nämlich der Errichtung eines Spitals in Umuakagu, Nigeria.

Projekt wächst bereits in die Höhe

Wie bereits beim Benefizkonzert in der KPH, wo die Edelreise, die Kamptalkrainer und die Tresternschwestern für einen kurzweiligen Abend sorgten, war auch hier die Stimmung bestens. Der Bau des Chioma Austrian Hospitals in Umuakagu, Nigeria, das die medizinische Versorgung von rund 60.000 Menschen sicherstellen soll, schreitet dank der engagierten Helfer in Österreich gut voran. Fundamente und Erdgeschoß sind bereits fertig.

Ehrenamtlicher Einsatz für Projekt

Der frühere Kaplan in Krems-St. Paul, Paulinus Anyanwu - er ist jetzt als Pfarrer im Bezirk Horn tätig - ist der Obmann des Vereins. Benannt wird das Spital nach seiner Schwester Chioma, die auf der Fahrt zur medizinischen Behandlung leider sterben musste. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter, dem Kremser Bürgermeister Reinhard Resch, und Projektleiter Günther Schwaiger (er ist ebenfalls Kremser) sorgt eine Gruppe von Ehrenamtlichen dafür, dass der Bau voranschreitet und vor allem kein einziger Euro in die Verwaltung fließt.

Schlager und deftige Wortspenden

Jetzt stellten sich auch die Musiker Manfred Rohrböck (Gitarre, Gesang, Conference), Friedrich Kager (Violine, Bass, Gesang) und Josef Teufelhart (Keyboard, Akkordeon, Gesang) in den Dienst der guten Sache und erfreuten die Gäste mit mehr oder weniger ernst zu nehmenden Wortbeiträgen rund um das Thema Liebe und Beziehung - die zeitweise auch ziemlich „deftig“ ausfielen - sowie flotten Schlagern. Den Besuchern gefiel es, und sie öffneten ihre Herzen und Börsen für den Verein. Ein voller Erfolg!

Unter www.chioma-austrian-hospital.at gibt es weiterführende Informationen zum Projekt.

