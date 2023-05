Bautechnikpreis: Zwei Podestplätze für die Kremser HTL

In Krems fand die Siegerehrung des diesjährigen Bautechnikpreises statt. Es war bereits die 15. Auflage dieses 2006 erstmals veranstalteten Wettbewerbs, an dem heuer zwölf Team aus den Höheren Technischen Lehranstalten Wiener Neustadt, Mödling und Krems teilnahmen.

Dritter Platz beim Bautechnik-Preis für die HTL Krems: WKNÖ-Vizepräsident Christan Moser, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die Schüler Lena Dirnberger, Michael Scheiblauer und Jakob Kramml sowie Bau-Landesinnungsmeister Robert Jägersberger (von links). Foto: Paul Plutsch

Initiiert wurde der Preis mit dem Ziel, die zukünftigen Führungskräfte der Baubranche zu fördern. Konzipiert ist der Preis als Nachwuchspreis für die Schülerinnen und Schüler. „Die Siegerprojekte des NÖ Bautechnikpreises bestechen mit ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Innovationskraft“, lobte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister - sie ist selbst Absolventin der HTL Krems! - die eingereichten Projekte. „Ihr verdient großen Respekt. Unsere Bauwirtschaft braucht gut ausgebildete Fachkräfte. Und wenn ich diese Leistungen sehe, dann bin ich mir sicher, dass ihr mit eurer Ausbildung den richtigen Weg genommen habt.“

Projekte zeigen: „Innovationskraft lebt!“

„Ein Blick in die Projekte, die zum heutigen Wettbewerb eingereicht wurden, genügt, um zu wissen, dass hier Innovationskraft lebt – und dass sich Niederösterreichs Bauwirtschaft schon jetzt auf absolute Top-Kräfte freuen kann“, strich der Vizepräsident der Wirtschaftskammer NÖ, Christian Moser, hervor. Bau-Landesinnungsmeister Robert Jägersberger sieht im Wettbewerb „ein Zeichen der Anerkennung für das Engagement unserer Bauprofis von morgen“. Im Bau stecke eine Fülle von Anforderungen, die von technischen Fragen bis zu wirtschaftlichen und ökologischen reichen. „Mit ihren Projekten beim Wettbewerb beweisen die Jugendlichen, dass sie bereit sind, sich dieser Fülle von Herausforderungen zu stellen und gute Lösungen zu finden und umzusetzen.“

Fußgängerunterführung und Holzhaus

Das Schülerteam der HTL Wiener Neustadt hat mit seinem Projekt „Betreutes Wohnen für Senioren in Marz“ beim Bautechnikpreis der niederösterreichischen Bauinnung ins Leben den ersten Platz und damit ein Preisgeld von 3.000 Euro gewonnen. Der zweite Platz (2.000 Euro Preisgeld) ging an die HTL Krems (Team Lukas Derfler, Niklas Guggenberger, Valentin Schoderböck – Projekt „Fußgängerunterführung Furth“), der dritte, mit 1.000 Euro dotierte, ebenfalls nach Krems (Team Lena Dirnberger, Jakob Krammel, Manuel Scheiblauer – Projekt „Holz.Kultur.Haus Friedersbach“).

Kremser Erwin Krammer in der Jury

Die HTL Krems war Gastgeber der diesjährigen Überreichung. In der Jury, der neben Landesinnungsmeister Jägersberger mit Peter Holzer auch ein Energieexperte sowie der Leiter der Abteilung Hochbau beim Amt der NÖ Landesregierung, Josef Bichler an. Ebenfalls in der Runde der entscheidenden Experten war der Krems Landesinnungsmeister-Stellvertreter Erwin Krammer an. Alle gaben sich vom außerordentlich hohen technischen Niveau der eingereichten Projekte und der rundum professionellen Präsentationen aller teilnehmenden Teams beeindruckt.

