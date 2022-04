Festival fand großes Echo weit über Krems hinaus

Werbung

"Weana Tanz" waren es, die das Festival Imago Dei 2022 im Klangraum Krems (Minoritenkirche) ausklingen ließen.

"Weana Tanz" zum Schluss

Die „Weana Tanz“, die sich durchaus nicht nur auf die Bundeshauptstadt beschränkten, wurden von sieben jungen Schrammelmusikerinnen des Ensembles Divinerinnen interpretiert. Deren Darbietungen reihten sich nahtlos in eine Reihe eindrucksvoller Auftritt in verschiedenen Genres.

Kayalis Premiere gelungen

Die höchst gelungene erste Ausgabe des Festivals unter der Leitung der Radiojournalistin und Musikdramaturgin Nadja Kayali entführte mit 16 ganz unterschiedlichen, künstlerisch immer hochkarätigen Konzerten in musikalische Zwischenwelten. So gab es professionelle Cembalomusik, von Johannes Maria Bogner auf historischen Instrumenten interpretiert.

Grenzenloses Musik-Erlebnis

Zwei Auftragswerke an Tamara Friebel und Wolfgang Suppan, die den Klangraum der Minoritenkirche auf besondere Weise zum Klingen brachten, waren ebenso im Programm vertreten wie in musikalisch-literarische Abend mit in Österreich lebenden syrischen Künstlern. Das Eröffnungskonzert Imago Deae interpretierte mit 50 Musikerinnen grenzenlose Musik aus unterschiedlichen Kulturlandschaften Österreichs.

Puppenspiel und Kinderoper

Alexander Skrjabins Klaviermusik wurde mit Puppenspiel, Tanz, Licht und Schatten zu einem sinnlichen Gesamtkunstwerk. Für die Jüngsten gab es die Neuinszenierung der Kinderoper "Gold!". Ein Festival im Festival war dem polnischen Komponisten Simon Laks gewidmet. Cornelius Obonya las aus Laks‘ berührenden Erinnerungen „Musik in Auschwitz“.

Morgenkonzerte als neuer Hit

Doron Rabinovici präsentierte einen neuen, für Imago Dei geschrieben Text. Besonderen Anklang fanden auch die Morgenkonzerte in der Karwoche, die täglich mehr Publikum anlockten. Sie boten Gelegenheit, den Tag mit Texten (gelesen von Nadja Kayali) und exklusiven Musikstücken (interpretiert von Mitgliedern der Company of Music) zu beginnen. Alle Konzerte waren von besonderer Qualität. Drei davon wurden vom ORF-Radio (Ö1) mitgeschnitten und fanden großes Echo weit über Krems hinaus.

