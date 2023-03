Rüstzeug für „ersten Arbeitsmarkt“

2007 begann die Perspektiv Handel Caritas gGmbH (PHC gGmbH - das „g“ steht für gemeinnützig) in Oberösterreich mit dem ersten derartigen Projekt. Das seit 2022 laufende in Krems ist das dritte in NÖ. „Ziel ist, Langzeitarbeitslose zu qualifizieren und zu unterstützen“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Scheidl. „Sie sollen hier das Rüstzeug für den sogenannten ,ersten Arbeitsmarkt' erhalten.“ 21 Personen wurden in Krems bereits für jeweils rund sechs Monate betreut und auch von einer Sozialpädagogin begleitet.

Wichtige Perspektive für Betroffene

„Wir wollen die Leute nicht nur aus der Statistik weghaben“, betont Erwin Kirschenhofer vom AMS Krems, das hier Parnter ist. „Es gibt für die Betroffenen auch eine wichtige Perspektive und für alle von ihnen ist es ein Erfolg, auch am nächsten Tag noch in einem Arbeitsprozess zu sein.“ Die hierher vermittelten Personen seien alle mindestens ein Jahr, teilweise aber bis zu acht Jahre ohne Job gewesen. Diese „Menschen, die aus der Bahn geworfen wurden“ (Scheidl) wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen, sei Hauptziel. In rund 50 Prozent der Fälle, schätzt Scheidl, gelinge dies auch. Positive Beispiele seien eine Arbeitskraft, die im Kremser Spar zur Ausbildnerin geworden sei („Sie kennt beide Seiten!“) oder ein Mitarbeiter, der nun als vollwertige Kraft in einem Sozialmarkt in seinem Element sei.

Viele fassen hier erfolgreich Fuß

Erfolgreich Fuß fasste im Spar auf der Ringstraße Elke Weinzettl, die vorher in der Gastronomie tätig war. „Ich habe die Chance genützt“, erzählt sie stolz. „Sicher war der familiäre Rahmen hier mit Kollegen im selben Alter sehr positiv.“ Als „anfangs hart“ beschreibt Gabriela Josefus ihre Arbeit. „Aber nach 30 Jahren Arbeit am PC taugt mir, dass ich hier im Kontakt mit den Kunden arbeiten kann.“ Lob hat auch Marktleiterin Yvonne Kaiser für ihr bunt zusammengewürfeltes Team übrig: „Es läuft sehr gut!“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.