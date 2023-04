Thallerner Christian Högl holte Excellence Award

Erfolgreiche verlief für den Kremser Unternehmen Christian Högl (44) der internationale Speaker Slam.

Redner stammten aus 13 Nationen

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam heuer in Mastershausen in Deutschland statt. Redner aus 13 Nationen traten auf zwei Bühnen gegeneinander an. Der vom deutschen Top-Speaker Hermann Scherer - der 59-Jährige ist als Vortragsredner, Business-Experte, Berater und Bestsellerautor in der Szene bekannt - ins Leben gerufene Event ist ein Rednerwettstreit. Hier messen sich die Speaker mit ihren unterschiedlichen Themen untereinander.

Nur genau vier Minuten Redezeit

Die besondere Herausforderung dabei: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das gilt gemeinhin als Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet ...

125 Teilnehmer im Wettbewerb

Christian Högl aus Krems-Thallern stand im Finale 125 Teilnehmern aus 13 Ländern gegenüber. Er begeisterte die Zuhörer dabei mit seiner Rede zum Thema „Berufliche Entwicklung mit Fokus auf persönliche Interessen und Lebensumstände“. Im Rahmen eines Gala-Abends wurde ihm dafür der Excellence Award überreicht.

Großes Interesse an Veranstaltung

Unter den zahlreichen Zusehern vor Ort war auch ein Scouting-Team mit Experten aus Radio, TV und Zeitungen. Der Speaker Slam wurde live im Internet übertragen und erreichte tausende Zuseher bis nach Südamerika. Högl war rund 25 Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen internationaler Unternehmen tätig und unterstützt heute Menschen und Unternehmen in Veränderungsprozessen.

