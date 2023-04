Toller Fachkräfte-Nachwuchs im Bezirk Krems: Lehrlinge räumten groß ab

Große Erfolge haben drei Lehrlinge aus dem Bezirk bei den Lehrlingswettbewerben ihrer Branche eingefahren.

Lehre in Rastenfeld führte zum Sieg

Bereits im Alter von 13 schnupperte Gabriel Klang Luft in der elterlichen Fleischerei in Allentsteig, seit 2020 ist er Lehrling der Fleischerei Böck in Rastenfeld, die auch am Zwettler Hauptplatz eine Filiale hat. Beim Lehrlingswettbewerb der Fleischverarbeiter für die Regionen NÖ, Wien und das Burgenland am 20. April in der Landesberufsschule Hollabrunn ging der nun 18-jährige als Sieger hervor.

Erster Böck-Lehrling mit Abschluss

Gabriel absolviert aktuell das dritte Lehrjahr und wird demnächst die Lehrabschlussprüfung ablegen. Sein Chef Martin Böck ist sehr stolz auf den Erfolg „seines“ Lehrlings – im Übrigen des ersten Lehrlings, der bei der im Jahr 1862 gegründeten Traditionsfleischerei Böck in Rastenfeld seinen Abschluss machen wird. Die Prüfung bestand aus drei Teilen: Zwei Abschnitte befassten sich mit Zerlegetechniken, der dritte mit dem Legen von Wurstplatten. Welche die Lieblingswurst des besten Fleischerlehrlings Ostösterreichs ist? Ganz klar „die Kaswurscht“, so das erfolgreiche Jungtalent.

Strahlende Gesicher bei den Staatsmeisterschaften der Köche in Klagenfurt: Fiona Fuss und Maximilian Priller (hier mit Lehrling Tobias Baumgartner aus Groß Gerungs). Foto: Thomas Pircher

Gold und Silber bei Staatsmeisterschaften

Richtig stolz ist Bacher-Chef Thomas Dorfer auf seine Lehrlinge Maximilian Priller und Fiona Fuss. Beide traten bei den „Junior Skills“, den Staatsmeisterschaften für Köche, Service und Rezeption in Klagenfurt an: „Unser Maximilian hat in Punkten Gold erkocht und ist sogar Dritter in der Gesamtwertung geworden, Fiona hat in Punkten Silber geschafft – und das, obwohl sie aufgrund eines längeren Krankenstandes nicht viel Vorbereitungszeit hatte“, so Dorfer. „Das ist eine gewaltige Leistung, beide sind erst im zweiten Lehrjahr.“

Jugendliche mit Chance zum Austoben

Trainiert und vorbereitet wurden die Priller und Fuss in der Landesberufsschule Geras. Die viergängigen Menüs, die sie in Klagenfurt gekocht haben, haben die Nachwuchs-Köche selbst erarbeitet, berichtet Dorfer: „Wir möchten unseren Jungen die Chance geben, sich selbst auszutoben. Dann können sie auch zu 100 Prozent hinter dem stehen, was sie kochen. Natürlich geben wir Tipps.“ Das will Dorfer auch kommendes Jahr machen, „sollten Maxi und Fiona wieder antreten.“

