Zweimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze. Die Bilanz der 1836 gegründeten Café-Konditorei Hagmann kann sich sehen lassen.

Der internationale Konditorwettbewerb in Linz und die Prämierung des „Goldenen Eisstanitzels“ waren Bühne für die Firma Hagmann. In Linz wurden 255 Produkte in verschiedenen Kategorien – von innovativen Eissorten über Monopralinen bis zu gefüllten Schokoladen – eingereicht.

Hagmann gewann mit dem Mohn-Himbeer-Knödel und dem Schwarzwälderkirsch-Eis Goldmedaillen. Die Monopraline „Marille-Persipan“, die Neuinterpretation der klassischen Wachauer Mohntorte und das Marillen-Soufflé-Eis gewannen jeweils Silbermedaillen.