Regionale Betriebe lockten mit ihrem bunten Angebot bei den Hausmessen nicht nur Heimische an. Auch viele Gäste nützten die Gelegenheit, sich zu informieren. Auch parallel veranstalteter Kunsthandwerksmarkt kam gut an.

Breites Angebot der Betriebe

Vom Auto, übers Bauen, Möblierung, Schuhe und Optik - beim Hausmessen-Wochenende der Gföhler Wirtschaft am 5. und 6. Oktober wurde abermals das breite Angebot der regionalen Betriebe präsentiert. Obmann Richard Reiter und Stellvertreterin Ulrike Huber freuten sich über den großen Besucherandrang und das Interesse an regionalen Produkten und Dienstleistungen. Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger ist stolz auf die gute Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Stadtgemeinde.

Wirtschaft wichtiger Arbeitgeber.

„Fahr nicht fort - kauf im Ort!“ ist die Devise von Richard Reiter. Er betont die Wichtigkeit der regionalen Wirtschaft – nicht nur im Hinblick auf das Angebot für die Kunden, sondern auch in der Funktion als Arbeitgeber für viele Menschen aus der Region.

66 Betriebe sind mit dabei

Die Gföhler Wirtschaft hat derzeit 66 Mitgliedsbetriebe und ist Initiator für eine große Anzahl an Veranstaltungen in der Stadt Gföhl. Das Programm der diesjährigen Hausmessen wurde durch den gleichzeitigen Kunsthandwerksmarkt abgerundet, an dem über 70 Aussteller teilnahmen.

Zwei Highlights folgen noch.

Für heuer sind noch drei weitere Prime-Veranstaltungen geplant: Am Freitag, 8. November, findet bereits zum siebenten Mal der Berufsinfo-Tag in der neuen Mittelschule statt. Weiters lädt die Gföhler Wirtschaft Aktiv am Sonntag, 17. November, wieder zu „Weihnachten der Sinne“ ins Stadtzentrum ein. Im Dezember erfolgt dann die große Schlussverlosung des Einkaufskarten-Gewinnspiels, bei dem es wieder ein Auto zu gewinnen gibt.