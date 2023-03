Zwei Angelhaken aus Schwanenhals entfernt

Kurz vor 15 Uhr hatten Passanten am 18. März einen verletzten Schwan bemerkt, welcher einen Angelhaken im Hals stecken hatte. Sie riefen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mautern zu Hilfe.

FF-Boot aus Krems kam zu Hilfe

Da von Landweg das Tier nicht erreicht werden konnte, beschloss der Einsatzleiter die Feuerwehr Krems mit ihrem A-Boot, welches bereits im Wasser lag, anzufordern. Binnen Kurzem rückte dieses mit drei Mann der Feuerwehr Krems zum Einsatzort östlich der Mauterner Donaubrücke aus. Als der verletzte Schwan ausfindig gemacht war, trieben die Einsatzkräfte mithilfe des Bootes das Tier in Richtung Ufer. Helfer der Feuerwehr und die Polizeibeamten halfen gemeinsam den Schwan einzufangen.

Zwei „Operationen“ waren nötig

Als das Tier fixiert war, wurde der Angelhaken möglichst behutsam aus dem Hals entfernt. Dabei machten die Helfer eine Entdeckung: Ein weiterer Haken befand sich im Schnabel des Tieres und behinderte dieses massiv. Also gab es unmittelbar nach der ersten eine zweite „Operation“, bei der auch dieses Hindernis aus dem Tierkörper entfernt wurde.

Tierarztbesuch wurde überflüssig

Ein Besuch beim Tierarzt schien in dieser Situation dann nicht mehr erforderlich, weshalb der Wasservogel zu seiner Familie auf die Donauwellen entlassen wurde. Sichtlich erleichtert zog es offenbar auch der Schwan vor, mit seiner Familie die Wasserreise fortzusetzen. Nach rund einer halben Stunde konnte das Feuerwehrboot wieder einrücken, und auch die Mauterner Florianis durften wieder nach Hause zurückkehren.

Kremser Feuerwehr stark gefordert

Für die Feuerwehr Krems sollte die folgende Stunde eine ziemlich stressige werden. Denn schon um 15.04 Uhr wurde man zu zwei in einem Aufzug eingeschlossenen Kindern im Hans Czettel-Hof in Weinzierl gerufen. Starke Rauchentwicklung führte um 15.20 Uhr zu einem weiteren Einsatz auf den Kögel (zwischen Steiner und Kremser Kreuzberg). Ein Brandmelder schlug um 15.42 Uhr im Marktspiel in der Unteren Landstraße an. Und nach einer Einsatzpause ging es kurz nach 18 Uhr noch zu einer weiteren Befreiung von zwei Personen aus einem Aufzug in einem Hochhaus in der Ufergasse.

