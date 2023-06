NÖ Weinprämierung: Vier Landessieger aus Bezirk Krems

Einen beachtlichen Erfolg erreichte der Bezirk Krems-Land damit beim Bewerb, für den 916 Betriebe 6.078 Weine zur Beurteilung durch die Jury ins Rennen schickten.

Erfolge für vier heimische Top-Winzer

In der Kategorie Riesling war Weinbau Schneeweiß unschlagbar. Mit dem Wachau DAC Riesling 2022 Smaragd aus der Ried Achleiten holte der Weißenkirchner Betrieb hier den Landessieg.

Beim Weißburgunder hatte das Weingut David Harm aus Krustetten die Nase vorne. Der Weißburgunder 2021 aus der Riede Gottschelle wurde von den Juroren zum Top-Wein seiner Kategorie erklärt.

Bei den Prädikatsweinen ging die Goldmedaille ebenfalls in den Kremser Bezirk. Die Trockenbeerenauslese vom Grünen Veltliner 2021 aus dem Winzerhof Rohrhofer in Gedersdorf landete am Stockerl ganz oben.

Beim Sekt ist das Langenloiser Weingut Steininger seit Langem eine Klasse für sich. Den Bewertern hatte es der Muskateller-Sekt 2020 ganz besonders angetan. Er wurde zum Besten seiner Klasse gekürt.

Tradition, aber auch junge Kategorien

Die besten Weinbaubetriebe Niederösterreichs wurden im Rahmen einer feierlichen Gala – dieses Jahr in St. Pölten – ausgezeichnet. Die Bewerter waren in 22 unterschiedlichen Kategorien tätig. Die Sieger dürfen nun das diesjährige Landessieger-Siegel tragen. Die größte Gruppe ist unverändert der „Grüne Veltliner“ mit rund 30 Prozent aller eingereichten Weine. Neu ist seit diesem Jahr die Kategorie „Gereifte Weißweine“, die Weine des Jahrgangs 2020 oder älter umfasst. Die noch jungen Kategorien „PiWi-Weine“, „Orange-/Natural-Weine“ und „Perl- und Schaumweine“ verzeichnen steigende Einreichungen.

Winzer waren im Vorjahr stark gefordert

Sowohl bei den Winzern als auch bei den Konsumenten hat sich die Auszeichnung als anerkannte Qualitätsbestätigung und geschätzte Orientierungshilfe auf der Suche nach den besten Weinen etabliert. Das Weinjahr 2022 war geprägt durch ungewöhnliche und durchaus herausfordernde Witterungsbedingungen. Zunächst schien es ein Jahr der großen Trockenheit zu werden, wären da nicht die vereinzelten Niederschläge gewesen. Die herbstlichen Regenfälle, die im westlichen Abschnitt der niederösterreichischen Weinbaugebiete zum Teil überreichlich ausfielen, erforderten rasch gezielte Maßnahmen. Insgesamt präsentieren sich die Weine aber mit ausgeprägter Reife, feiner Frucht und harmonischer Säure.

Blau-gelbe Top-Weine jetzt „in der Auslage“

„Die Unterstützung endet aber nicht bei der Weingala“, betont Niederösterreichs Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann. „In der Folge gehen mehr als 50 Sieger- und Finalistenweine mit der Wein NÖ Marketing GmbH auf Deutschland-Tournee nach München, Hamburg, Berlin und Köln. Dabei werden Entscheidungsträgern in Handel und Gastronomie in exklusiven Masterclasses die Spitzenweine aus allen acht niederösterreichischen Weinbaugebieten präsentiert.“