Von Krems nach Venedig: 30 Teilnehmer bei Monteverdi-Madrigalwoche

„Genauso wie ein guter Wein aus einem entsprechenden Glas getrunken viel besser schmeckt, so spürt, singt und hört man Monteverdis Musik in Venedig viel intensiver“, sagt der Kremser Stimmbildner, Chorleiter und Organist Hannes Fromhund. 2018 erfüllte er sich deshalb einen großen Traum und organisierte die erste Monteverdi-Madrigalwoche in Venedig. Claudio Monteverdi wirkte zu Beginn des 17. Jahrhunderts 30 Jahre lang in Venedig und hatte nicht zuletzt durch seine Madrigale und Opern einen nachhaltigen Einfluss auf die europäische Musikgeschichte.

Nach einem Jahr Kontakte knüpfen und Werbung machen, gelang 2018 mit elf Teilnehmern ein guter Start. Trotz Corona-Pause und schwierigem Neustart waren heuer über 30 Teilnehmer mit dabei. Voraussetzung für die Teilnahme ist Sicherheit im Singen einer Chor- und Ensemblestimme. Seit dem Vorjahr gibt es auch eine Masterclass für professionelle Sänger mit dem Bass-Bariton Lisandro Abadie. Abgeschlossen wurde der heurige Kurs mit einem feierlichen Konzert in der Gesuati-Kirche.

Doch es blieb nicht bei diesem einen Projekt in Venedig. Im April gründete Fromhund das „European Mass Project Venice“: Teilnehmer aus vier Nationen sangen Mozarts Messe in G-Dur KV 49 für Chor, Solisten und Orchester in der Gesuati-Kirche. Beide Projekte finden auch im nächsten Jahr wieder statt.

Nähere Informationen dazu gibt es auf www.hannesfromhund.com

