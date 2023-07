Langenloiser dominierten Landesbewerbe der FF-Jugend in Winklarn

Die Langenloiser Jung-Feuerwehrleute setzten beim Landesjugendleistungsbewerb in Winklarn (Bezirk Amstetten) einen Meilenstein für das Feuerwehrwesen im Bezirk Krems. Gleich drei Wertungen gingen bei dem Kräftemessen des niederösterreichischen FF-Nachwuchses an die 28-köpfige Abordnung aus der Weinstadt. „Noch nie zuvor hat eine Gruppe aus dem Bezirk Krems überhaupt nur eine Landeswertung gewonnen“, jubelt Betreuer Christian Schuh.

Besonders süß schmeckt der Sieg in der „Königsdisziplin“, dem Leistungsabzeichen in Bronze, bei dem sich Langenlois dank einer sensationellen Darbietung gegen 240 andere Gruppen aus ganz Niederösterreich durchsetzte. Hinzu kommen die Einzelsiege in Bronze von Janny Pernerstorfer vor Teamkollegen Nico Braun und der erste Platz in der Kategorie Silber von Elias Kienast. Das Erfolgsgeheimnis: „Wir haben uns wirklich seit Winter gezielt auf die Bewerbe vorbereitet. Dass es uns jetzt so aufgegangen ist, macht mich fast sprachlos“, sagt Schuh.

Langenlois vertritt Niederösterreich nun gemeinsam mit sieben anderen Gruppen beim Bundesfinale in Lienz Mitte August.