Passantenfrequenz in Kremser Innenstadt explodierte

„Die Kremser Innenstadt nähert sich wieder ihren goldenen Zeiten“, jubelt Stadtmarketing-Geschäftsführer Horst Berger. Die neuen Zahlen der Lasermessung und die Auswertung von Handydaten stellen dem Event- und Marketingprofi ein hervorragendes Zeugnis aus. Denn: Die Passantenfrequenz ist in den vergangenen Jahren explodiert.

Besonders imposant: Die Daten zum vergangenen Monat. An drei Samstagen passierten im Durchschnitt jeweils 14.851 Passanten die Messtelle in der Oberen Landstraße auf Höhe des Magistrats. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es im selben Vergleichszeitraum „nur“ 4.967, was einer Frequenzsteigerung von rund 300 Prozent entspricht.

Ein klares Bild zeichnen auch die Zahlen zum beliebten Fest „Alles Marille“ im Juli. Waren von 12. bis 14. Juli 2019 noch 29.930 Gäste in der Innenstadt, flanierten von 15. bis 17. Juli 2023 über 41.400 Gäste durch die Fußgängerzone und ihr nahes Umfeld. Zu einem echten Besuchermagneten geworden ist auch der Kremser Adventzauber, das zeigen die Vorjahreswerte. Von 24. November bis 24. Dezember strömten knapp 430.000 Menschen durch die Innenstadt, das entspricht einer Steigerung von 269 Prozent im Vergleich zum Advent 2019.

Berger: „Es stehen einige tolle Eröffnungen an“

Im laufenden Jahr kamen insgesamt bereits 2,6 Millionen Besucher in die Kremser Innenstadt, das Stadtmarketing geht von einem Jahresendwert von 3,4 Millionen aus. Zahlen, mit denen sich arbeiten lässt: „Die Kremser Innenstadt gehört wieder zu einer der meistbesuchten des Landes. Dadurch haben wir auch laufend Anfragen nach Geschäftsflächen“, sagt Berger, der verrät: „Im nächsten Jahr stehen einige tolle Eröffnungen an.“

Froh darüber ist auch Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ): „Der eingeschlagene Weg über eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Altstadt und der Schaffung neuer Kundenparkplätze vor dem Steinertor ist offenbar der richtige.“ Sein Dank gebühre den 250 Geschäften und Lokalen in der Innenstadt und ihren Mitarbeitern. Vizebürgermeister Florian Kamleitner (ÖVP) meint, dass sich die Kremser in der Innenstadt wohl fühlen: „Die zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen zeigen Wirkung, was am besten am Samstag am Genussmarkt auch erlebt werden kann.“