Erfolgsbilanz über Projekte der Gemeinde Bergern

Nach der Coronapause und einem verspäteten Empfang im Vorjahr lud Bürgermeister Roman Janacek heuer erstmals wieder zum traditionellen Neujahrsempfang ins Veranstaltungszentrum Geyersberg.

Hohes Haushaltspotenzial

Der Empfang sei eine „gute Gelegenheit, die Arbeit der Gemeinde zu bilanzieren“. Diese Bilanz fiel vielfältig aus: „Unser Haushaltspotenzial ist relativ hoch, das liegt daran, dass wir in den vergangenen Jahren sehr vorsichtig investiert haben. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist niedrig. Wir haben gut gehaushaltet.“

2022 viele Projekte umgesetzt

Wichtige Projekte wurden dennoch umgesetzt: So nannte Janacek Straßenbauprojekte, allen voran die Sanierung der Ortsdurchfahrt Unterbergern, die Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung, die Anschaffung von so genannten Active Boards für die Volksschule oder die Sanierung des Spielplatzes in Schenkenbrunn. Außerdem wurde eine Probebohrung für einen Ergänzungsbrunnen in Paltmühl vorgenommen.

Rege Bautätigkeit hält an

Auch Pläne für 2023 präsentierte Janacek beim Empfang: Die laufenden Straßenbauprojekte werden vorangetrieben, die GEDESAG wird mit dem Bau der Siedlung „GEDESAG VI“ starten, „bei der vier Parzellen der Gemeinde entstehen und zwölf Reihenhäuser der GEDESAG möglichst schonend errichtet werden sollen“, gab der Bürgermeister einen Ausblick. Für den Fall eines Black-Outs schafft die Gemeinde Notstromaggregate an.

Verdiente Bürger geehrt

Auch engagierte Gemeindebürger wurden geehrt: Unter anderem erhielt Reinhard Teubel die Ehrennadel in Gold. Teubel, von Beruf Bundesheer-Offizier, informierte 30 Jahre lang junge Männer über die Stellung. Markus Schwarz wurde nach 23 Jahren im Gemeindedienst die Wappenplakette in Silber verliehen. Außerdem erhielten Markus Schwarz, Rudolf Schuster, Herbert Gundacker und Walter Dietl die Kleine Trophäe der Gemeinde Bergern und Leopold Lechner, der 30 Jahre lang das Kommando der Feuerwehr Geyersberg innehat, die Große Trophäe der Gemeinde Bergern.

Zahlreiche Ehrengäste

Traditionell begrüßte Janacek neben den Gemeindebürgern auch zahlreiche Ehrengäste, die regelmäßig am Neujahrsempfang teilnehmen: Unter anderem waren Abt Columban Luser, Bezirkshauptmann Günter Stöger, Mauterns Postenkommandant Gerhard Lommer, Raiffeisenbank-Geschäftsleiter Herbert Buchinger und Kremser Bank-Vorstand Hansjörg Henneis, Notar Norbert Zeger, GEDESAG-Vorstandsdirektor Peter Forthuber oder GUV-Obmann Anton Pfeifer und GUV-Geschäftsführer Gerhard Wildpert zu Gast. Letzterer informierte die Gäste auch ausführlich über das neue Mülltrennsystem zum Gelben Sack.

