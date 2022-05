Schon 1.092 Langzeitarbeitslose in "Intensivbetreuung"

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Der sozialpartnerschaftliche Erfolgskurs im Land NÖ führt zu sensationellen Erfolgen. Bei der Arbeitslosigkeit liegt der Fokus dabei auf den Langzeitarbeitslosen, wo sensationelle Erfolge verzeichnet werden.

Arbeitsmarkt ist sehr stabil

Auf eine "allgemein sehr stabile Situation" wies ÖVP-Landesrat Martin Eichtinger bei einer Pressekonferenz im AMS Krems hin. Die niedrigste Arbeitslosigkeit im Land seit 2011 sei einerseits auf die starke Konjunktur zurückzuführen, andererseits aber auch auf die wichtigen Maßnahmen in Kooperation des Landes mit den Sozialpartnern Wirtschafts- und Arbeiterkammer (WKNÖ, AKNÖ) sowie dem Arbeitsmarktservice (AMS).

Land investierte 100 Millionen

Wie Eichtinger unterstrich seien 100 Millionen Euro seitens des Landes in 47 verschiedene Projekte investiert worden. "Wir werden diese bewährten Programme fortsetzen und, wo notwendig, spezifische neue Projekte entwickeln", versprach der zuständige Landespolitiker. Bei den Langzeitarbeitslosen sei man auf einem sehr erfolgreichen Weg.

Langzeitarbeitslosigkeit halbiert

Während die Zahl in der Pandemie von 10.036 (2019) auf 16.672 (2021) hinaufschnellte, liege man aktuell bei 8.098. "Das ist eine Halbierung gegenüber 2021!", freute sich Eichtinger, der auf Aktionen wie "Jobchance" oder "Job react" verwies. Letztere sei sogar zu 100 Prozent aus EU-Geldern gefördert. Jetzt komme mit "Proaktiv NÖ" eine weitere, neue Schiene dazu.

"Wir lassen niemanden zurück!"

"Wir lassen niemanden am Arbeitsmarkt zurück", platzierte AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich eine klare Ansage. Noch heuer sollen 1.500 Betroffene von der neuen Aktion gegen Langzeitarbeitslosigkeit profitieren. "Langzeitarbeitslosigkeit ist eine der schlimmsten Folgen der Pandemie", zeigte Hergovich Verständnis für die Betroffenen. "In Niederösterreich ist ihre Zahl am stärksten zurückgegangen", betonte er, dass das Land damit der Musterschüler Österreichs ist. "Wir sind auf einem guten Weg!"

Betriebe müssen Aufträge ablehnen

Dass man "an vielen kleinen Rädchen drehen" müsse, unterstrich WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. "Jede zehnte Stelle in den Betrieben kann nicht mehr besetzt werden. Es gibt Betriebe, die müssen Aufträge ablehnen!" Es gebe nicht mehr nur einen Facharbeitermangel, sondern einen generellen Arbeitskräftemangel. "proaktiv NÖ" sei ein weiterer Baustein, dass dies gelingen könne.

Chancen sinken mit der Zeit rapide

"Wer länger als neun Monate arbeitslos ist, hat eine um 30 Prozent geringere Chance, überhaupt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden", illustrierte AKNÖ-Chef Markus Wieser die Situation der Betroffenen. Wichtig, sei, dass im Rahmen der neuen Aktion "faire Bedingungen" herrschten, beispielsweise nach Kollektivvertrag entlohnt werde.

AMS garantiert intensive Betreuung

Konkrete Angabe zu "proaktiv NÖ" kamen von Christine Grill-Eisner, die das AMS Baden leitet. NÖ-weit sind 16 speziell geschulte Mitarbeiter damit beschäftigt, die Langzeitarbeitslosen intensiv zu betreuen. "Die Gespräche zwischen Betreuer und Klienten finden ausschließlich persönlich und in kurzen Intervallen, also alle 14 Tage, statt", erklärte sie. "Dadurch kann auf Veränderungen rasch und punktgenau reagiert werden."

Betroffene bei GmbH angestellt

Konkret werden Langzeitarbeitslose an Unternehmen vermittelt. Angestellt sind sie aber bei der Mensch & Arbeit GmbH, die dafür sorgt, dass sie korrekt entlohnt werden. Den Arbeitgeber kostet diese auf vier bis sechs Monate befristete Anstellung nur einige hundert Euro. Die Zeit wird genutzt, damit einander Arbeitgeber und -nehmer kennenlernen und ausloten können, ob der Job zu den Fähigkeiten des Betroffenen passt.

Start verlief vielversprechend

Ziel der Aktion ist es laut Hergovich, eine 45-prozentige Vermittlungsquote zu erreichen. Der Start verlief diesbezüglich sehr vielversprechend. Bei der seit dem 1. April laufenden Aktion wurden (Stand 10. Mai) bereits 1.092 Beschäftigungen eingegangen. Ziel sei es, 1.500 zu erreichen. Doch für den AMS-NÖ-Chef zählt jeder noch so kleine Erfolg: "Jeder Langzeitarbeitslose ist einer zuviel!"

