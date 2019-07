Vor 80 Jahren wurde in Krems der Grundstein für die technologische Erfolgsgeschichte der voestalpine am Standort Lerchenfeld gelegt. Die damalige „Hütte Krems“ ist heute der Hauptsitz der Metal Forming Division des weltweit tätigen Konzerns und das Kompetenzzentrum für komplexe Rohr- und Profillösungen aus Stahl, innovative Hochregallagersysteme oder korrosionsbeständige Fahrzeugrückhaltesysteme.

2018/19 investierte der Konzern rund 15 Millionen Euro in den Traditionsstandort, dessen 80-jährige Erfolgsgeschichte nun mit einem großen Mitarbeiterfest gefeiert wurde.

Die Entwicklung der voestalpine zum weltweit tätigen Technologiekonzern mit 52.000 Mitarbeitern in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten hat auch in Krems ihre Wurzeln: Von hier aus startete der Konzern 1991 seine konsequente Internationalisierungsstrategie.

Aktuell sind am voestalpine-Standort Krems rund 900 Mitarbeiter beschäftigt, die im Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz von rund 316 Millionen Euro erwirtschafteten.

„Der Standort Krems blickt mit seinen 80 Jahren auf eine traditionsreiche Vergangenheit zurück. Um diese Erfolgsgeschichte gemeinsam mit unseren Mitarbeitern weiterschreiben zu können, investieren wir laufend in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie neueste Technologien in den Bereichen Produktion und Weiterverarbeitung“, so Peter Schwab, Vorstandsmitglied der voestalpine AG und Leiter der Metal Forming Division.

Als wichtiger Arbeitgeber in der Region investiert die voestalpine laufend in die Ausbildung junger Fachkräfte. Bis jetzt wurden bereits über 1.000 Lehrlinge hier ausgebildet.