Wirtschaftsstandort Lichtenau wächst

Region profitiert von Initiative

2020/2021 erfolgte die Erstaufschließung des Betriebsgebietes, die damals bereits über die ecoplus Regionalförderung unterstützt wurde. Die ersten Betriebe haben sich angesiedelt, nun wird weiter ausgebaut. „Kleinere und mittlere Gewerbe- und Handelsbetriebe prägen die wirtschaftliche Struktur der Marktgemeinde Lichtenau im Waldviertel, aber auch Jungunternehmer und neue Betriebsgründungen sind in den Orten der Gemeinde Lichtenau willkommen“, betont Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. „Bestmögliche Rahmenbedingungen und eine gute Verkehrsanbindung tragen wesentlich zu einem erfolgreichen Wirtschaftsstandort bei.“ Davon profitiere die gesamte Region.

Weitere Investitionen sind geplant

„Mit der Ansiedlung der neuen Betriebe im Betriebsgebiet entstehen neue Arbeitsplätze in der Region. Gerade in ländlichen Regionen ist es wichtig, Arbeitsplätze und Perspektiven vor Ort zu schaffen, zumal auch das Interesse an Wohnraum im Grünen stetig steigt“, erklärt Bürgermeister der Marktgemeinde Lichtenau, Andreas Pichler. Bis Ende Juli 2024 wird daher in mehrere Maßnahmen investiert etwa in den Bau der Gewerbestraße bis zum Umkehrplatz samt Nebenflächen, die Errichtung der Straßenbeleuchtung sowie die Verlegung einer Glasfaserleitung.

Steigende Nachfrage ist erfreulich

Zudem sei die Umsetzung des bewilligten Regenwasser- und Oberflächenwasserrückhaltekonzepts geplant, genauso wie die Errichtung eines Gemeindewegs und Infrastrukturmaßnahmen für Einsatzfahrzeuge. „Die Regionalförderung, die ecoplus für das Land Niederösterreich umsetzt, ist für die Gemeinden, Regionen und Projektträger ein starker Partner – so auch für die Gemeinde Lichtenau“, betont ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki. „Die Nachfrage nach dem Ausbau des Betriebsgebiets ist ein deutliches Zeichen für die Attraktivität dieses Wirtschaftsstandorts.“

