„Wie viele schriftliche Nicht genügend gab es in Mathematik?“ Das wollte die NÖN von allen fünf Kremser AHS-Direktoren und den vier BHS-Direktoren wissen.

Einhellige Antwort der AHS-Direktoren: Aufgrund einer Weisung der Schulaufsicht AHS NÖ und des Bildungsministeriums dürfe man keine konkreten Ergebnisse übermitteln.

„Von 125 Schülern, die bei uns alle schriftlich in Mathematik maturieren müssen, sind nur vier negativ. Das sind nur 3 Prozent!“HTL-Direktor Andreas Prinz

Konkrete Zahlen nannte dagegen HLM-HLW-Direktorin Sabine Hardegger. An ihrer Schule gab es insgesamt nur vier schriftliche Nicht genügend in Mathematik: „Die Kandidaten wurden sehr gut vorbereitet, daher auch das gute Ergebnis“, erklärte Hardegger.

Geradezu sensationell gut ist die schriftliche Mathematik-Matura an der HTL Krems verlaufen: Von 125 Schülern sind nur vier negativ – wobei an der HTL alle schriftlich in Mathematik maturieren müssen.

„Das sind nur 3 Prozent! Das ist wirklich gut, heuer ähnlich wie in den Vorjahren“, freut sich HTL-Direktor Andreas Prinz. „Wir sind jedenfalls weit weg von den medial berichteten Schwierigkeiten von Mathematik in den berufsbildenden Schulen. Die Stärke liegt einerseits in unserer technischen Ausrichtung, ganz sicher aber auch in der hervorragenden Vorbereitung und Unterrichtsführung in den fünf Jahren Mathematik!“

An den Tourismusschulen HLF Krems und der HAK Krems liegen die Ergebnisse dem Vernehmen nach im Bundestrend. HAK-Direktor Gernot Hainzl nannte keine Zahlen, die Ergebnisse seien jedoch „etwas unter dem Vorjahr gelegen“. Als Grund sieht er unter anderem den Beurteilungsraster: „Motto: Alles richtig, sonst keine Punkte.“ Hainzl geht allerdings davon aus, dass die Hälfte der Nicht genügend bei den „Kompensationsprüfungen“ sowieso noch ausgebessert wird.

„Teil-1-Aufgaben waren deutlich schwieriger als letztes Jahr“

Nicht besonders rosig scheint es an den Kremser AHS gelaufen zu sein. BRG-Maturant Max Koschier ist glücklich über seinen Dreier und berichtet aus seiner Klasse von 6 Nicht genügend bei 20 Schülern: „Die Teil-1-Aufgaben waren deutlich schwieriger als letztes Jahr.“

Dass der Schwierigkeitsgrad von Jahr zu Jahr so stark variiert, findet er ungerecht: „Der Sinn der Zentralmatura wäre ja eigentlich, dass die Ergebnisse vergleichbar sind.“ Zum Teil sei gar nicht klar gewesen, was überhaupt gefragt war, so Koschier: „Es waren komplizierte Aufgaben mit teilweise viel Text.“

Simon Strobl aus dem Piaristengymnasium sieht die Ergebnisse „stark vom Lehrer abhängig“: „Auffällig ist, dass es in der Parallelklasse in einer Gruppe deutlich mehr Nicht genügend gibt als in der anderen.“ In seiner Klasse seien bei knapp über 20 Schülern zwei Arbeiten negativ ausgefallen, in der Parallelklasse mehr als doppelt so viele.

Die sehr textlastigen Aufgaben seien ein neues Format gewesen, das es bisher in dieser Form nicht gab, so Strobl: „Daher war es auch nicht möglich sich gezielt vorzubereiten.“

Was könnte man verbessern? HAK-Maturant und BMHS-Landesschulsprecher Florian Kadrija meint dazu: „Viele Schüler und auch ich sind der Ansicht, dass nicht unbedingt die Zentralmatura evaluiert werden sollte, sondern das Problem in der Gestaltung und Intensität des Mathematik-Unterrichts liegt.“

Es seien Dinge geprüft worden, die wenig Platz im Unterricht gefunden hätten. Kadrija sieht die Lehrer in der Pflicht: „Ein Lehrer muss in der Lage sein, mit seinen pädagogischen Fähigkeiten ein Gleichgewicht zwischen dem Unterrichtstempo und der Verständlichkeit des Lehrstoffs zu schaffen.“