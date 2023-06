Schüler auf „Biber-Suche“

Nachdem Anfang des Jahres gemeldet worden war, dass ins Biotop unterhalb des Gföhler Friedhofs - in die „Mold-Lacke“ - ein Biber eingezogen sein könnte (die NÖN berichtete), machte sich die 4C-Klasse der Ökomittelschule Gföhl auf „Biber-Suche“.

Keine eindeutigen Hinweise auf Biber

Die jungen „Ermittler“ fanden auch rasch Hinweise, die auf einen neuen Biber schließen könnten: Es gab eine Schleifspur ins Gewässer und angedeutete Dammbauten, die aber schon älter sein dürften. Einige ältere Bäume wurden von der Stadtgemeinde mit Gittern vor dem Annagen geschützt, frisch angenagtes Holz konnte aber nicht gefunden werden. Fazit: Das „CSI-Team“ der Öko-MS Gföhl konnte keine direkten Hinweise auf einen neuen Biber finden.

Jugendliche in Naturkunde sehr fit

Dennoch waren die Jugendlichen in Sachen Naturerkundung firm: Es konnten alle umliegenden Baumarten genannt werden - und die Artenvielfalt im Gföhler Biotop ist erstaunlich. Nach einem großen Abschlussfoto machte sich die Schulklasse zurück in die nur rund zehn Gehminuten entfernte Schule in die Gföhler Jaidhofergasse.

Dass Naturerkundung nicht langweilig sein muss, bewiesen die Schüler der 4C-Klasse der Ökomittelschule Gföhl mit Klassenlehrerin Karin Weiß (rechts). Foto: NÖN, Gerald Mayerhofer

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.