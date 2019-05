Stark im Einsatz war in den vergangenen Tagen und Wochen der Trachten- und Heimatverein Krems-Stein mit seinen kleinen und großen Volkstänzern.

Bei der Maifeier am Steiner Rathausplatz ging es nach einem Frühschoppen mit der Stadtkapelle Krems am Feiertag hoch her. Rund 350 Gäste genossen das Programm, das die drei Kinder- und Jugendgruppen sowie die Gäste, die Chor- und Volkstanzgruppe Krems-Lerchenfeld, boten.

Gertrude Lechner Der Trachten- und Heimatverein – links Tanzlehrerin Isabel Istvan, rechts Obfrau Sabrina Skopek – gestaltete die große Maifeier auf dem Steiner Rathausplatz. Fotos: Gertrude Lechner

Bei der Tombola gewann der treue Fan und Unterstützer Karl Geyer aus Krems den Maibaum. Der war am Tag zuvor mit Muskelkraft mit Hilfe sogenannter „Schwabeln“ aufgestellt worden. Die Spender, Verena und Stefan Biro-Ettenauer, bekamen beim Fest ein Stück ihres Maibaums mit persönlicher Gravur.

Erst wenige Tage zuvor hatten die Gruppen des Vereins samt vier Musikanten (36 Personen) in Italien an einem internationalen Folklore-Festival teilgenommen. Dort trafen die Wachauer auch auf Gruppen aus Mexiko, Kolumbien, Ukraine, Deutschland, USA, Ungarn, Slowakei, Portugal und Italien.

Mit dabei in Gruppe von 1.000 Trachtenträgern

Rund um das Festival kam auch der Genuss der Kultur Italiens und Frankreichs nicht zu kurz. So erkundeten die Reisenden Meran, Cremona und Nizza. Getanzt wurde in der Fußgängerzone von San Remo, an der Promenade (Croisette) von Cannes und in der Hafenstadt Diano Marino. Dort waren die Gruppen auch zum Empfang im Rathaus geladen.

Vizebürgermeister Cristiano Za Garibaldi bedankte sich für die internationalen Tanzvorführungen sowie für den Festzug der 1.000 Trachtenträger durch seine Stadt. Der Wachauer Trachten- und Heimatverein Krems-Stein überbrachte Bildmaterial der Stadt Krems sowie regionale Produkte als Gastgeschenke. Bei der Abschlusszeremonie überreichte der Direktor des Internationalen Folklore-Festivals 2019 auch einen Pokal, den für Stein der 5-jährige Fahnenträger Johannes Hauser in Empfang nahm.

Die Heimreise ging über die Küstenstraße nach Albenga, Piacenza und Bozen. Viele unvergessliche Eindrücke und zahlreiche neue Kontakte mit den anderen Gruppen sind das erfreuliche Ergebnis dieser Reise.