Vorher hatte die Pensionistin bei ihrer Hausbank einen Bargeldbetrag von 500 Euro abgehoben und verwahrte das Geld in einem Kuvert sowie die Geldbörse in ihrer Handtasche.

Als sie am Bahnhof Krems/Donau kurz vor der Fußgängerbrücke vom Parkdeck zur Lastenstraße war, riss ihr ein Unbekannter mit brutaler Gewalt die Tasche von der Schulter. Die 84-Jährige erlitt dabei einen schweren Schock.

Fahndung verlief vorerst negativ

Bedingt durch ihre Gehbehinderung dauerte es ca. 15 Minuten, bis sie in der Bahnhofshalle den dort anwesenden Security den Sachverhalt schildern konnte. In Folge wurde die Polizei alarmiert, welche mit mehreren Streifen sofort im Bahnhofsbereich nach dem Täter fahndete. Sämtliche Erhebungen im Nahbereich sowie im weiteren Umfeld des Bahnhofs verliefen vorerst negativ.

Noch während der Tatortarbeit der Polizei meldeten Spaziergänger die Funde einer Handtasche samt Geldbörse im Wasser der sogenannten "Offizierslacke" neben der Donau sowie ca. 300 Meter vom Tatort entfernt eine Stofftasche mit dem leeren Geldkuvert der Bank.

Die sichergestellten Gegenstände, die zweifelsfrei dem Opfer zugeordnet werden konnten, wurden zur Untersuchung dem Landeskriminalamt NÖ übermittelt.

Fingerabdrücke führten zu Täter

Am 21. April 2020 ein positiver Spurenbericht des Landeskriminalamtes NÖ ein, Die Auswertung der Fingerspuren am Kuvert führte die Ermittler zu einem 20-jährigen, einschlägig amtsbekannten, staatenlosen Asylwerber aus Krems.

Nach einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Krems wurde der Beschuldigte am 21. April am Bahnhof in Krems von Beamten der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Krems festgenommen.

Geldnot als Motiv

Im Zuge der Vernehmungen legte der Beschuldigte nach anfänglichem Leugnen nach Vorlage von Indizien und Beweisen ein Geständnis ab und gab einen Mittäter, einen 18-jährigen Österreicher aus Krems, bekannt.

Als Motiv nannte er Geldnot, weshalb er und der 18-Jährige beschlossen, die erste Person, die sie sehen würden, zu berauben. In diesem Moment bemerkten sie ihr 84-jähriges Opfer. Während der 18-Jährige Aufpasserdienste leistete, schlich sich der 20-Jährige von hinten an sein Opfer heran und riss ihr mit brutaler Gewalt die Tasche von der Schulter.

Komplize festgenommen

Aufgrund der Ermittlungsergebnisse ordnete die Staatsanwaltschaft Krems auch die Festnahme des 18-Jährigen an. Dieser wurde am 21. April in den Abendstunden im Stadtgebiet von Krems ebenfalls festgenommen. Die beiden Beschuldigten gaben unabhängig voneinander an, dass sie sich während der Flucht der Gegenstände des Opfers entledigten und die Beute aufteilten.

Die beiden Beschuldigten waren in Folge geständig, den Raub am 85-jährigen Opfer geplant und ausgeführt zu haben. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems/Donau in die Justizanstalt Krems/Donau eingeliefert.

Ein weiterer 18-Jähriger aus Krems der sich als Auskunftsperson anbot, sich aber während der Befragung in Widersprüche verwickelte und schließlich zugab eine Falschaussage gemacht zu haben um seinem Freund zu helfen, wurde wegen Verdachts der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung an die Staatsanwaltschaft Krems/Donau angezeigt.