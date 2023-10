Mit 120 Sachen unterwegs: Polizei schnappte Moped-Raser

Es war am 16. September gegen 17 Uhr, als einer Streife der Polizeiinspektion Langenlois in Gobelsburg ein viel zu lautes Moped auffiel.

Vor Polizei über Grünstreifen geflüchtet

Die Streife fuhr dem Jugendlichen (16) aus Gersdorf nach, der auch eine Freundin auf dem Sozius sitzen hatte. Aus dem Nachfahren wurde eine Verfolgungsjagd, in deren Zug der Mann zuerst mit 80 km/h durch Ortsgebiet raste und später auf bis zu 120 km/h beschleunigte. Der Zweiradlenker beging im Zuge seiner Fahrt zahlreiche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Letztlich gelang es ihm, über einen Grünstreifen die Flucht zu ergreifen.

Anzeigen wegen 36 verschiedener Delikt

Nach umfangreichen Ermittlungen der Langenloiser Beamten konnten diese nun einen Erfolg vermelden. Der Etsdorfer wurde als Missetäter ausgeforscht. Als Begründung gab er an, er habe an diesem Septembertag ein „Blackout“ gehabt. Dass am Moped leistungssteigernde Umbauten vorgenommen worden waren konnte der Jugendliche nicht leugnen. Er wird sich wegen 36 verschiedener Delikte angezeigt. Das wird wohl ein teurer Spaß werden ...