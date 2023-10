80-Jährigen bei Weinzierl brutal attackiert: Täter ausgeforscht

Ein folgenschweres Aufeinandertreffen zwischen einem 80-jährigen Einheimischen und zwei Bikern bei Weinzierl am Walde konnte nun geklärt werden. Die Polizeiinspektion Weißenkirchen forschte die beiden Männer aus, die den Mann in den Abendstunden des 9. September auf offener Straße attackiert und dabei schwer verletzt hatten. Es handelt sich um zwei Wiener im Alter von 61 und 63 Jahren. Einer bestreitet die Tat, der andere legte bereits ein Geständnis ab. Beide wurden auf freiem Fuß angezeigt, die Staatsanwaltschaft Krems ermittelt wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung und Imstachlassen eines Verletzten.

Biker fuhr Opfer über die Beine

Gekommen war es zu dem Vorfall, nachdem der vom Opfer gelenkte Pkw in einer Kurve den Seitenspiegel eines der entgegenkommenden Motorräder gestreift hatte. Alle Beteiligten hielten am Unfallort an, als die beiden Biker auf den 80-Jährigen losgingen, ihn mit Schlägen zu Boden brachten und danach auf ihn eintraten. Beim Verlassen des Tatorts soll ein Motoradfahrer über die Beine des Mannes gefahren sein. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und musste vom Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Universitätsklinikum Krems geflogen werden.

Zeuge erkannte Motorradmarken

Unterstützung bei den polizeilichen Ermittlungen leistete vor allem ein Zeuge, der die Motorradmarken erkannte. In Kombination mit den Angaben des Opfers, das sich an die Farbe der beiden Bikes erinnern konnte, zog die Polizei einen Kreis aus 121 in Frage kommenden Motorrädern, die zu den Tätern gehören könnten. Dieser Tage gelang dann der doppelte Volltreffer.