Jetzt darf sie sich offiziell Direktorin nennen: Bärbel Jungmeier (43), seit Sommer neue Schulleiterin des Piaristengymnasiums Krems, ist zur Direktorin ernannt worden und hat Mitte März das Dekret vom NÖ Bildungsdirektor Johann Heuras erhalten.

Jungmeier, die seit drei Jahren in Krems lebt, bringt, wie berichtet, vielfältige Erfahrungen mit: Nach dem Studium der Evangelischen Theologie wurde sie Profi-Radsportlerin, war jahrelang beste österreichische Mountainbikerin und nahm 2004 an den Olympischen Spielen in Athen teil. Nach Beendigung ihrer Sportkarriere engagierte sie sich für die Förderung junger Sportler, setzte Gesundheitsförderungsprojekte um und gründete ein Team von Schülercoaches, das Schüler bei Problemen aller Art berät.

Als Direktorin des Piaristengymnasiums folgte Jungmeier auf Peter Nussbaumer. Während dessen Krankenstand und nach seiner Pensionierung war die Schule interimistisch von Herta Urach geleitet worden.

Die Dekretübergabe an Jungmeier wurde in der Schule in einer kleinen Runde mit Vertretern von Lehrern, Schülern und Eltern gefeiert.