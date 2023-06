Kamptal-Energie „hat sich sehr gut entwickelt“

Seit vier Monaten gibt es die Erneuerbare Energiegemeinschaft Kamptal (EGK) mit Sitz in Langenlois, und sie hat sich „sehr gut entwickelt“, erklärt Obmann-Stellvertreter Franz Rosner. Die regionale Energiegemeinschaft, als Genossenschaft geführt, ermöglicht das Teilen von erneuerbarem Strom aus der Region – von privaten Photovoltaik-Anlagen ebenso wie von regionalen Kleinkraftwerken (Rosner: „Ein Glücksgriff, weil wir so auch Energie in der Nacht zur Verfügung stellen können.“). Die Vorteile der EGK: proaktive Teilnahme an der Energiewende, Ausbau von regionalen Energiesystemen, Preisstabilität und die Stärkung der regionalen Wertschöpfungskette.

Bislang hat die Gemeinschaft an die 40 Mitglieder – beispielsweise auch die Sparkasse Lan-genlois, die selbst keinen Strom erzeugt, nur als Verbraucher dabei ist. „Kein Problem. Wir haben ausreichend Kapazitäten“, sagt Rosner. Ansprechen möchte man private Haushalte wie auch Betriebe im Einzugsgebiet des Umspannwerks Langenlois, Strom von der EGK zu beziehen.

Masterminds der Kamptal-Energie sind Obmann Christian Fürst, Mediziner und in Hadersdorf wohnhaft, und Christian Hofmann, zusätzlich auch Obmann der Energiegemeinschaft Göttweigblick, die schon seit über einem Jahr erfolgreich in Betrieb ist. Infos (mit Kostenrechner und Anmeldeformular) unter kamptalenergie.at