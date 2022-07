Erneut Top-Bewertung für Kremser Universitätsklinikum

Werbung

Die Ergebnisse der Patientenbefragung 2021 der NÖ Kliniken zeigen die hohe Zufriedenheit mit den Behandlungsabläufen im Land. Das Universitätsklinikum Krems ist zum dritten Mal in Folge das am besten bewertete Klinikum größer 300 Betten.

Mit viel Einsatz und Expertise

Im Zeitraum von 1.September bis 30.November 2021 haben über 24.300 Patientinnen und Patienten an der Umfrage der NÖ Landesgesundheitsagentur teilgenommen und ihr Feedback abgegeben. „Unser Ziel ist die beste Versorgung für alle", betonte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, als er den Kremsern zum Erfolg gratulierte. "Die Mitarbeiter in unseren Kliniken versorgen tagtäglich die Patienten mit unglaublichen Einsatz und höchster Expertise."

Lob für viele der 1.300 Mitarbeiter

Die Ergebnisse der Patientenbefragung sind vor allem eine Bestätigung für die Arbeit der knapp 1.300 MitarbeiterInnen des UK Krems, die mit viel Engagement und Herzblut tagtäglich ihr Bestes geben. In feierlichem Rahmen wurden die Urkunden an die am besten bewerteten Abteilungen und Stationen übergeben. Im Universitätsklinikum Krems konnten gleich vier Urkunden verliehen werden. Die Hals-, Nasen- Ohrenabteilung (HNO) wurde zur besten des Landes gekürt.

Gleich mehrere Top-Platzierungen

Die gleiche Ehre erfuhren die Station 4A (beste Unfallchirurgie) und die Station 4C (beste Pneumologie). Die Station 3C wurde als beste Gynäkologie-Station (unter allen Kliniken größer 300 Betten) ausgezeichnet. Auch die Ergebnisse des gesamten Klinikums können sich sehen lassen:

Das UK Krems ist zum dritten Mal in Folge das am besten bewertete Klinikum mit über 300 Betten in NÖ.

Die Indexwerte zu Prozessqualität, Servicequalität und Informationsmanagement werden im Vergleich aller Kliniken mit über 300 Betten ebenfalls am besten bewertet.

Zusammenarbeit im Haus ist top

„Der Arbeitsalltag war auch im letzten Jahr noch durch zusätzliche Maßnahmen geprägt, die sowohl für uns als auch für die Patienten nicht immer einfach waren", stellte Pflegedirektorin Anette Wachter. "Umso mehr freut es uns, dass das besondere Einfühlungsvermögen unserer Mitarbeiter wahrgenommen und entsprechend bewertet haben." Die hervorragende Zusammenarbeit innerhalb des Klinikums mache sie dabei besonders stolz.

