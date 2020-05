Covid-19-Sonderstipendium für Künstler angekündigt .

Das Kremser Ernst-Krenek-Institut hat am Montag die Vergabe eines "Covid-19-Sonderstipendiums" angekündigt. Die Unterstützung in der Höhe von 2.000 Euro soll laut Webseite einen Kunstschaffenden in der aktuellen Krisensituation unterstützen und "die Entwicklung neuer künstlerischer Arbeiten" anregen.