Wachau: Weniger Marillen, dafür hervorragende Qualität

Eine geringere Menge, dafür eine ausgezeichnete Qualität: Das ist die knappe Zusammenfassung der Marillenernte in der Wachau, die kürzlich begonnen hat und noch den ganzen Juli über andauern wird.

Der Frost im April hat an den rund 100.000 Bäumen in der Region unerwartete Schäden angerichtet, wie Franz Reisinger, der Obmann des Vereins Wachauer Marille berichtet: „Wir sind zwar weit weg von einem Katastrophenjahr, es gibt aber leider Gärten, die komplett leer sind. Die Temperaturen waren nicht so heftig, manchmal ist es aber so, dass es in der Pflanze um bis zu zehn Grad weniger hat als die Luft. Jede Frostnacht ist anders.“

Wegen der Ernteausfälle gibt es die Wachauer Marille heuer auch tatsächlich nur in der Wachau. In besonders ertragreichen Jahren kaufen große Obsthändler Früchte für Märkte etwa in Salzburg oder München an. Ausreichend Niederschlag und sehr viele Sonnenstunden sorgten dafür, dass die Qualität der übrig gebliebenen Marillen hervorragend ist, berichtet Reisinger.

Der Kilopreis beträgt heuer in der Regel zwischen 4 und 6,50 Euro, was eine Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren ist. „Der Diesel ist doppelt so teuer und auch die Mitarbeiter kosten mehr. Wir müssen davon etwas weitergeben“, erklärt Reisinger.

Zu kaufen gibt es die Marillen direkt bei den Produzenten an den markanten Verkaufsständen. Alle Infos: www.marillenernte.com .

