Zwischen Extremen: Auf Kälte und Regen folgen Hitze und Trockenheit

Region Krems Franz Gerstenmayer, Ackerbauer aus Gedersdorf reflektiert als erfahrener Landwirt die bisherige Ernte-Bilanz. Besonders fällt dieses Jahr als ein weiteres der Wetterextreme auf. „Überdurchschnittlicher Regen im April und Mai bei kühleren Temperaturen, gefolgt von einem heißen und trockenen Juni und Juli.“War die Kälte und hohe Feuchtigkeit gut für das Getreide, wirkte sich diese jedoch negativ auf wärmeliebende Pflanzen wie Kürbisse aus. Ölkürbisse sind das Steckenpferd von Franz und Anna Gerstenmayer, verarbeiten sie diese seit 2016 zu regionalem Kürbiskernöl, welches sie vorwiegend direktvermarkten.

In der Landwirtschaft spürt man den Klimawandel als erstes und ganz besonders. Wie reagiert man als Ackerbauer nun auf zunehmende Temperaturen und schwankende Wetterbedingungen?

Wetterextreme und Anpassungsversuche

Einerseits versucht man eine größtmögliche Diversität in die Fruchtauswahl zu bringen, um allfällige Ausfälle abzumildern. „Wir setzen neben Kürbissen auch auf Mais, Weizen und Zuckerrüben. Außerdem haben wir Sonnenblumen, die wir ab Hof als Vogelfutter verkaufen.“

Der Anbau der Zuckerrüben war für die Gerstenmayers heuer gewissermaßen ein Pilotprojekt: „Wir haben Rüben dieses Jahr zum ersten Mal angebaut – und mussten sie gleich ein zweites Mal anbauen.“ Zum Zeitpunkt des Anbaus hat es so viel geregnet, dass der Boden verschlemmt wurde und der Keimling nicht durchkam. Insgesamt sei die Zuckerrübe jedoch massiv in ihrer Attraktivität für Bauern gestiegen: „Der Preis hat sich in den letzten 4 Jahren mehr als verdoppelt.“

Andererseits gehe man außerdem eher weg vom Sommergetreide hin zum Wintergetreide und allgemein zu hitzetoleranten Kulturen wie Kürbis, Mais, Sonnenblumen und Sojabohnen. Ein Frühjahr wie dieses, durchkreuzt einen solchen vorausschauenenden Plan jedoch wieder.

Wo bleibt die Fairness beim Pflanzenschutz?

Auch die wichtige Ressource Wasser rückt in den Fokus: „Wasser sparen ist entscheidend!“ Dafür reduziert Gerstenmayer die Bodenbearbeitung so weit wie möglich, was überdies teuren Diesel und somit Geld spart, und setzt zusätzlich auf Zwischenbegrünung.

„Hier gehen die Meinungen jedoch teilweise auseinander. Meiner Ansicht nach überwiegen jedoch die positiven Effekte: Die Zwischenbegrünung bringt mehr Wasser in den Boden als sie verbraucht und verhindert überdies die Erwärmung desselben.“

Um den gestiegenen Kosten weiters besser zu begegnen, haben sich rund 20 Bauern rund um Gedersdorf außerdem zu einer Maschinengemeinschaft mit einem großen Traktor und vier Geräten zusammengeschlossen.

Neben den geänderten Wetterbedingungen machen Landwirten außerdem Schädlingsbefall und ihre dabei gebundenen Hände zu schaffen: „Hochwirksame Insektizide, wie Neonicotinoide, sind mittlerweile verboten.“

Dabei fehle jedoch die Fairness für die heimischen Landwirte. „Wenn entschieden wurde, das nicht zu wollen, dann sollte man aber auch nicht weiter mit entsprechenden Mitteln behandelte Produkte importieren!“

Georg Edlinger, Obmann der Bezirksbauernkammer, betont zum Schluss die große agrarische Vielfalt in der Region: „Der Weinbau schaut momentan sehr vielversprechend aus“, so Edlinger. „Bis zur Ernte im Herbst kann allerdings noch einiges passieren.“ Auch Obst, wie Birnen und Äpfel, sowie Christbäume werden erst später im Jahr geerntet, und lassen erst dann umfassendes Fazit zu.