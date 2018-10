En ganz besonderes Erntedankfest fand am 7. Oktober in Stein statt. Im Mittelpunkt stand ein großer Sohn des heutigen Kremser Stadtteils: Martin Johann Schmidt.

Kleine Tänzer eroberten die Herzen

Nach dem traditionellen Umzug zur Kirche und der Festmesse, die Pfarrer Matthias Martin zelebrierte, fand auf dem Platz vor der Kirche das Fest für den Kremser Schmidt statt. Entzückende Darbietungen der kleinen Tänzerinnen und Tänzer des Wachauer Trachten- und Heimatvereins Krems-Stein unter der Regie von Isabel Istvan stimmten die hunderten Gäste auf das Geburtstagsfest ein.

Kremser Schmidt stellte Familie vor

Martin Johann Schmidt, in dessen Rolle Christine Emberger einmal mehr in herzlicher und gewinnender Weise agierte, stellte den Gästen seine ganze Familie vor. Eltern, Kinder, Gattin, ein Assistent, ein befreundeter Pfarrer und sogar die Dienstmagd wurden vor den Vorhang (auf die Kirchenstiege) gebeten. Alle Darsteller traten in historischer Gewandung auf und bescherten den Besuchern eine Zeitreise 300 Jahre zurück in die Steiner Geschichte.

Tänze wie vor 300 Jahren vorgeführt

Dem Schauspiel, das auch mehrere Touristen, unter anderem eine kleine Gruppe aus Peking, in Staunen und Entzücken versetzte, folgten Tänze wie zur Zeit des Kremser Schmidts, zu denen Judith Waldschütz die Anleitungen gab und in die auch das Publikum eingebunden wurde. Im Pfarrhof gab es im Pfarrcafé Gelegenheit zur Stärkung.

Losverkauf zugunsten der Pfarrkirche

Hunderte Lose – zum günstigen Preis von nur einem Euro mit hoher Gewinnwahrscheinlichkeit – wechselten den Besitzer. Der Erlös kommt der Restaurierung der Steiner Pfarrkirche zugute. Gut kamen auch die Stadtführungen Christine Embergers „Auf den Spuren des Kremser Schmidt“ an, die selbst Steinern Details offenbarten, die ihnen noch nicht bekannt waren.