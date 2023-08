Startschuss für das Wachauer Volksfest

Auch wenn sich die seit rund zwei Wochen anhaltende Schönwetterperiode langsam dem Ende zuneigt, sind die Veranstalter des am Donnerstag beginnenden Wachauer Volksfestes durchaus optimistisch. Das liegt vor allem am vielversprechenden Dauerkartenvorverkauf. „Wir haben zwar keine Möglichkeit, eine offizielle Zwischenbilanz zu ziehen, nach Rücksprache bei den Verkaufsstellen orten wir aber einen sehr guten Zuspruch, der über dem 2021er-Jahr liegt“, sagt Erwin Goldfuss, Geschäftsführer der LWMedia.

Selbst im Vergleich zum rekordverdächtigen Jahr 2019 liege man „sehr gut“ im Rennen. Als absoluter Gewinn habe sich in diesem Zusammenhang die neue Vorverkaufsstelle im Bühl Center herauskristallisiert. Auch die Betriebsaktionen, über die Dauerkarten zu reduzierten Preisen abgegeben wurden, seien stark nachgefragt gewesen.

Die Preiserhöhung für die Eintrittskarten habe kaum negatives Feedback nach sich gezogen, so Goldfuss, der an den elf Festtagen mit rund 120.000 Besuchern rechnet. Für ihn persönlich ist es inzwischen bereits das achte Volksfest als Veranstalter. „Ich verspüre immer noch die gleiche Energie wie 2009. Das liegt vermutlich daran, dass es so eine schöne Geschichte ist. Im Reigen der Veranstaltungen hat das Wachauer Volksfest dank der Location ein echtes Alleinstellungsmerkmal.“

Veranstalter Erwin Goldfuss hofft auf rund 120.000 Besucher. Foto: Gregor Semrad

Im Rückspiegel betrachtet, hatte das Volksfest vor zwei Jahren die meisten Herausforderungen für Goldfuss zu bieten. Unter dem Damoklesschwert Coronavirus musste man bis kurz vor Festbeginn auf das grüne Licht der Behörde warten. „Das war nicht sehr angenehm zu planen. Umso schöner ist es, dass die Leute jetzt wieder nach Veranstaltungen wie dem Wachauer Volksfest lechzen.“

106 Kulinarik- und Entertainment-Stationen hat das überregional bedeutsame Event, das vor 99 Jahren zum ersten Mal ausgetragen wurde, heuer zu bieten. Neu ist unter anderem das große Festzelt von Franky Edlinger beim Eingang Utzstraße, wo Spanferkel und Ofenbratl auf der Speisekarte stehen. Den begehrten Platz in und rund um den Pavillon hat heuer das erst kürzlich eröffnete mediterrane Lokal „Tyzzeria“ ergattert. Gäste werden hier mit authentischen neapolitanischen Pizzas verwöhnt.

Kulinarische Zungenschnalzer verspricht einmal mehr der Stand Michael Kolm beim Springbrunnen. Der Spitzenkoch aus Arbesbach kredenzt unter anderem Eierschwammerl-Gnocchi, Steak und Roastbeef-Feuerflecken. Der vinophile Hotspot befindet sich mit der Magnum Bar von Christian Thiery nur wenige Meter daneben. Beim Hausherren von Schloss Dürnstein gibt es Top-Weine und raffinierte Schmankerl von Gastköchen.