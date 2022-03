Gefragt ist mehr als Kosmetik: Symposion Dürnstein zur Klimakrise

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Zur Eröffnung ging es am Donnerstagabend in einer von Mari Lang (ORF) moderierten Podiumsdiskussion um "Österreich in der Klimakrise". Ursula Baatz, Kuratorin des Symposions, betonte hingegen in ihrem einleitenden Statement: "Dem Klima sind Nationalstaatsgrenzen egal." Für wirkliche Veränderung brauche es mehr als Systemkosmetik, so Baatz.

Die Dringlichkeit klimarelevanten Handelns sah auch Jochen Danninger (ÖVP), niederösterreichischer Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Sport: "Ressourcenschonendes Wirtschaften ist das Gebot der Stunde." Den Klimabegriff bezog Barbara Schwarz, Geschäftsführerin der als Veranstalter fungierenden Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich, auch auf die aktuelle gesellschaftliche Befindlichkeit. Sie wandte sich gegen Meinungsmonopole, sprach sich für ein "Klima der gegenseitigen Toleranz" aus und zitierte Francis Picabia: "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann."

Kritisch zur gegenwärtigen heimischen Klimapolitik äußerte sich - quarantänehalber per Video zugeschaltet - Katharina Rogenhofer, Mitbegründerin von "Fridays for Future". Sie beklagte u.a., dass klimafreundliches Verhalten oft teurer und komplizierter sei, andererseits klimaschädliche Produktionen meist immer noch hoch gefördert würden.

"Wir haben ein Haltungsproblem", konstatierte der Unternehmer, Autor und ehemalige NEOS-Politiker Matthias Strolz und plädierte sowohl für CO2-Steuer als auch Transaktionssteuern. Klimawandel habe es immer gegeben, aber nicht in dieser Geschwindigkeit, so Strolz, der eine "autoaggressive beschämende Beschädigung unserer Spezies" diagnostizierte.

Sabine Herlitschka, Vizepräsidentin der österreichischen Industriellenvereinigung und Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG, verwies auf das Ziel, bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen, und die diesbezüglichen Bemühungen der Wirtschaft. Ihre Empfehlung: weniger ideologisch diskutieren, sondern gemeinsam technologische Lösungen finden

Bis Samstag wird das Thema noch aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, u.a. durch den Tübinger Medienwissenschafter Bernhard Pörksen, die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und den deutschen Umweltwissenschafter Sebastian Helgenberger.

