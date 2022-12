Eislaufvergnügen in Langenlois für kurze Zeit

Werbung

„Heute ab 15 Uhr Eislaufen“: Am Sonntagnachmittag konnten die Verantwortlichen des Eislaufvereins ihren „Eislaufplatz“ für die ersten paar Betriebsstunden aufsperren. Und sie hatten Glück: Auch am Montag gab es nachmittägiges Eislaufvergnügen, für die Volksschulkinder öffnet Obmann Hans-Jürgen Büchse die Eisfläche am Mittwochvormittag.

Die Nächte harter Arbeit und die mehr als 120 Einsatzstunden haben sich somit gelohnt: Obwohl die Wettervorhersagen zwischen den eisigen Nächten immer wieder mildere Tagestemperaturen prognostizierten, konnten die acht aktiven Mitglieder des Eislaufvereins auf dem Tennisplatz in bewährter Weise einen befahrbaren Untergrund herstellen.

Begonnen wurde am Montag und Dienstag der Vorwoche, Mittwoch bis Freitag bei Temperaturen über null Grad war kein Beeisen möglich. Von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, wurde dann Wasserschicht für Wasserschicht aufgetragen. Die Kinder mit ihren Eltern dankten die Mühe mit zahlreichem Besuch: „Das ist immer wieder unsere Motiva tion, warum wir uns die Arbeit für die wenigen Betriebsstunden antun“, erzählt Obmann Büchse.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.