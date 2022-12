Musik & Literatur zum festlichen Auftakt des Grafenegger Advent

Einen festlichen musikalisch-literarischen Auftakt bescherten die Quetschwork Family und Schauspieler Wolfgang Böck in der Reitschule Grafenegg, wo auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die zahlreichen Gäste begrüßte: „Ein herzliches Willkommen zum Grafenegger Advent – wo viele von uns wahrscheinlich erstmals eintauchen in die wohl schönste und besinnlichste Zeit im Jahr, die Weihnachtszeit.“

„Hier werden unser Miteinander, unsere Traditionen und unser Brauchtum spürbar.“ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Es sei eine Zeit des Miteinanders, „ein Miteinander, das wir in Niederösterreich nicht nur durch unsere vielen Vereine und tausenden Freiwilligen und Ehrenamtlichen spüren“, sagte Mikl-Leitner, „dieses Miteinander zeichnet sich auch durch das Hochhalten unserer Traditionen und unseres Brauchtums aus.“ Der Grafenegger Advent symbolisiere genau das: „Hier werden unser Miteinander, unsere Traditionen und unser Brauchtum spürbar.“

Die Landeshauptfrau appellierte an die Menschen, sich Zeit für Familie und Freunde zu nehmen und Kraft zu tanken für diese herausfordernde Zeit, in der wir leben. Seitens der Politik tue man, was man kann, um „die Menschen gut durch die Krise zu bringen – einerseits mit finanziellen Unterstützungen, um die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs abzufedern, andererseits aber vor allem durch das Miteinander, das Niederösterreich schon immer stark und erfolgreich gemacht hat.“

Grafenegg 2022, ein Advent für alle Sinne

Robert Ziegler, Landesdirektor des ORF, brachte ebenso seine Freude über das Stattfinden des Grafenegger Advent 2022 zum Ausdruck, denn der ORF sei mit seinen Moderatoren hier „direkt in Kontakt mit unserem Publikum und wir sind wahnsinnig stolz, dass wir gemeinsam mit Grafenegg bis Sonntag wahre Erlebnistage anbieten können: Literarisches, Musikalisches, Kulinarisches – ein Adventmarkt für alle Sinne.“

Grafenegg-Geschäftsführer Philipp Stein zog ein kurzes Resümee des ersten Tages und zeigte sich begeistert von der großen Anzahl an Besuchern, die heuer auch nachhaltig und entspannt ohne Auto anreisen können, so Stein: „Wir haben heuer erstmals einen Shuttle-Bus, der den Bahnzeiten angepasst direkt zum Adventmarkt fährt.“

Bis inklusive Sonntag können Besucher im einmaligen Ambiente des Schlosses und des festlich beleuchteten Parks einen der schönsten Adventmärkte Österreichs genießen.

Alle Infos unter https://www.grafenegg.com

