Am vergangenen Sonntag ging es in Rohrendorf um die Gesundheit, die Literatur und um Aktivitäten des Arbeitskreises „Gesunde Gemeinde Rohrendorf“: Der neue „Tut gut-Schritteweg“ wurde eröffnet und eine „Bücherzelle“ nahm ihren Betrieb auf.

Nach dem Durchschneiden des Eröffnungsbandes durch Vizebürgermeister Josef Stummer und Gemeinderat Hannes Lethmayer ging es auf die Wanderung, bei der die Rohrendorfer den Schritteweg (3.710 Schritte oder 3,2 Kilometer) erkunden konnten.

Der Weg startet in unmittelbarer Nähe zur Volksschule und soll damit auch die Jüngsten motivieren, sich ausreichend zu bewegen. Der Barfußweg, gestaltet durch die Landjugend Rohrendorf, ist ein weiteres Highlight auf diesem Rundweg, der auch am bereits bestehenden Fitnessparcours vorbeiführt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, dass jeder Mensch jeden Tag mindestens 10.000 Schritte gehen sollte.

Ebenso ihrer Bestimmung übergeben wurde eine „Bücherzelle“. Das ist eine alte Telefonzelle, die in ein Bücherregal umgewandelt wurde und nun in neuem Glanz erstrahlt. Dieses „offene Buchregal“ soll die Gemeindebürger zum Lesen und zum Austausch von Lesestoff motivieren. Jeder kann sich dort kostenlos Bücher entnehmen, aber gerne auch von sich aus Bücher weitergeben, damit andere darin schmökern können.