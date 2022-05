Regionalmarkt in Schönberg „offiziell“ offen

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Das Interesse am Regional-Markt war von Beginn an groß. Mittlerweile scheint er zu einem Anziehungspunkt für Freunde regionaler Produkte zu werden.

Der Schönberger Regional-Markt befindet sich am Parkplatz des Nah&Frisch an der Kamptalstraße in Schönberg und ist nicht nur leicht erreichbar, sondern bietet auch die Möglichkeit, beim örtlichen Nahversorger gleich nebenan weitere Lebensmittel, Getränke und Spezialitäten für das Wochenende mitzunehmen. Bei der Eröffnungsfeier lag der Schwerpunkt auf Pflanzen – passend zur Jahreszeit.

Bis Ende Oktober wird der Markt jeden zweiten Freitag zwischen 14 und 18 Uhr mehrheitlich Bio-Produkte von Direktvermarktern aus der Region anbieten. Gleich mehrere Stände haben eine reiche Auswahl von Setzlingen offeriert. Abgerundet wurde das Angebot mit saisonalem Gemüse, Obst, Kräuter, Käse, Milchprodukten, Honig, Nudeln, Wein, Kunsthandwerk und mehr.

Kontakt: andreas@fox.co.at, 0664/1025511.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.