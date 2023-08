„Ich kaufe heute kein Obst“: Kremser Penny-Markt wieder geöffnet

Freitag, 11. August, kurz vor 14 Uhr: Ein Kamerateam eines Privatfernsehsenders und eine Abordnung des REWE-Konzerns haben sich vor dem Eingang des Penny-Marktes im Kremser Stadtteil Mitterau versammelt. Drei Tage nachdem ein Mitarbeiter eine Spinne in einer Bananenschachtel entdeckt hatte, durfte das Geschäft in der Austraße nach Freigabe des Magistrats wieder aufsperren. Die wichtigste Botschaft: „Die Filiale ist sicher und sauber. Es kann ausgeschlossen werden, dass das gesichtete Tier noch in der Filiale ist“, beteuert Unternehmenssprecherin Claudia Riebler, die klare Regeln für interessierte Medienvertreter aufgestellt hat: Fotos im Geschäft sind ebenso verboten wie Fragen an die acht Mitarbeiter, die in dem Supermarkt arbeiten.

Der Andrang hielt sich zur Wiedereröffnung in Grenzen, was laut Riebler aber an der Tageszeit und den hohen Temperaturen liege. Die NÖN erwischte trotzdem zwei Kundinnen vor dem Geschäft und fragte sie vor dem Einkauf, ob sie ein mulmiges Gefühl haben. „Egal ist mir das mit der Spinne nicht. Aber, dass das Tier gerade auf mich wartet und zubeißt, ist unwahrscheinlich“, sagt eine der beiden Damen. Sie glaubt nicht, dass keine Spinne mehr im Geschäft sei: „Die muss noch dort sein, wo wäre sie denn hingekommen?“ Jene Abteilung, in der ein Mitarbeiter der Filiale am Dienstag das achtbeinige Tier entdeckt hatte, wollte die Einkäuferin jedenfalls meiden: „Obst oder gar Bananen kaufe ich heute sicher nicht.“

Etwas entspannter ging eine andere Frau an den Einkauf heran: „Ich habe kein mulmiges Gefühl. Die Verkäufer sind auch drinnen, wenn es noch gefährlich wäre, würden sie nicht aufsperren.“ Diese Sicherheit will auch REWE-Sprecherin Riebler vermitteln. Alle Bereiche des international in die Schlagzeilen gekommenen Marktes seien in Zusammenarbeit mit den Behörden desinfiziert, gereinigt und kontrolliert worden. Eine Erklärung, warum das Tier nicht aufgefunden werden konnte und um welche Spinnenart es sich handelte, gab Riebler nicht ab. An eine Hemmschwelle bei den Kunden glaubt sie nicht: „Der Penny-Markt hier in Krems ist sehr gut etabliert. Die Leute wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen sehr verantwortungsvoll agieren.“ Keine Auskunft gab Riebler zum Umsatzverlust, der Penny durch die dreitägige Schließung des Marktes entstanden ist.