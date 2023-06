Erfolge für Armbrustschützen

Lange schon war von den Straßer Armbrustschützen nichts mehr zu hören. Nicht, weil sie etwa nicht erfolgreich gewesen wären, sondern weil die vergangenen drei Jahre generell problembehaftet waren. Beim ersten Turnier nach der Pandemie im vergangenen Jahr in Lassing bei Liezen (die NÖN berichtete) gab es schon tolle Ergebnisse. Jetzt meldeten sich die Straßer schützen mit neuerlichen Erfolgen zurück.

Zwölf Schützen, tolle Trefferbilder!"

Die Straßer Schützenriege war Ende Mai bei den 86. Verbandsmeiterschaften der Armbrustschützen Österreich in Bad Goisern/Berg dabei. An der Meisterschaft nahmen 226 Schützen in verschiedenen Kategorien teil. Die Straßer waren mit zwölf Schützen dabei und konnten vier Medaillenränge erreichen: helmut Müller war in der Herrenklasse nicht zu schlagen, und belegte den ersten Rang. Man sieht es ihr nicht an, aber Anita Putzgruber tritt bereits in der Altersklasse der Damen an und sicherte sich den Sieg. Dicht gefolt von ihrer Vereinskollegin Andrea Kretz. In der Altersklasse der Herren erreichte Schützenmeister Josef Hartl den dritten Rang. In der Mannschaftswertung belegten die Straßer den vierten Platz. In der Wertung Kreise Armbrust haben sie alle vier Wertungen gewinnen können!