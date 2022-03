Universitätsklinikum Krems: Tumorzellen werden verschmort

Als einziges Thoraxzentrum in Niederösterreich behandeln die Ärzte des Universitätsklinikums Krems regelmäßig Patienten mit der Diagnose Lungenkrebs. In einigen Fällen sind Lungentumore nicht operabel. Die neu eingeführte Methode der bildgestützten Lungenablation kann Patienten in dieser Situation helfen.

Thermoablation ist Chance

Lungenkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen bei Männern und Frauen. Ca. 4.000 Neuerkrankungen werden in Österreich jährlich dokumentiert. Einige Patienten sind nach Erhalt der Diagnose vor ein besonders herausforderndes Szenario gestellt: Der Tumor kann nicht durch eine Operation entfernt werden. In diesen Fall haben die Mediziner des Universitätsklinikums Krems nun die Möglichkeit, den Patienten durch Thermoablation helfen zu können.

Premiere für Eingriff in Krems

Die Thermoablation nutzt hochfrequenten, elektrischen Strom oder Mikrowellen, um Gewebe zu erhitzen und somit zu zerstören. Dadurch können nicht operable Tumorzellen durch die große Hitzeeinwirkung abgetötet werden. Vereinfacht gesagt: Die Krebszellen werden verschmort. Dieser minimalinvasive Eingriff wurde nun erstmals im Bereich der Lunge im Universitätsklinikum Krems unter der Leitung von Primarius Domagoj Javor, Leiter des klinischen Instituts für Radiologie, erfolgreich durchgeführt.

Exakte Überwachung wichtig

Dabei entschieden sich die Experten für eine CT-gezielte Thermoablation. Bei dieser speziellen Methode wird unter ständiger Beobachtung im Zuge einer Computertomographie der Tumor mit einer Sonde punktiert. Da diese Tumore oft nur wenige Zentimeter groß sind und die Sonde exakt darinnen platziert werden muss, ist die ständige Überwachung mit Hilfe der Computertomographie von großer Bedeutung.

Nur drei Tage Aufenthalt nötig

„Durch die Ergänzung dieser neuen Therapie in das bereits bestehende umfangreiche Leistungsportfolio stärkt das Universitätsklinikum Krems weiter seine Stellung als Thoraxzentrum in Niederösterreich und sichert somit die qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten“, freut sich der für die Landeskliniken zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Die Patienten profitieren nicht nur von der kurzen Durchführungsdauer von ein bis zwei Stunden, sondern können im Normalfall das Klinikum nach drei Tagen wieder verlassen.

Primar mit reicher Erfahrung

„Die Durchführung der CT-gezielten Thermoablation erfordert jahrelange Erfahrung und eine Ausbildung für interventionelle Radiologie", erklärt Primarius Javor. "Durch die Etablierung dieser Behandlung können wir unseren Patienten eine alternative Methode bieten, um auch nicht operable Tumore zu bekämpfen.“ Als einziges Thoraxzentrum und baldiges zertifiziertes Lungenkrebszentrum in Niederösterreich erweitert das Universitätsklinikum Krems mit dieser interdisziplinär exakt abgestimmten Behandlung sein Leistungsspektrum entscheidend.

