Dem heimischen Publikum ist die Band „Heaven’s Delight“ schon von dem einen oder anderen Auftritt im Salzstadl oder in der Arche Noah bekannt. Vor Kurzem ist mit „Paradise“ die erste CD der Kremser Musiker erschienen.

Komponiert wurden die Pop-Songs mit Jazz-Einflüssen von Antonio Dinis. Der in Deutschland aufgewachsene Portugiese studierte Musik und Literatur und lebt seit 13 Jahren in Krems. Seine Songs versteht er als „Lebensfreude pur“ und als „poetische Klangbilder, die zum Träumen einladen“. Die Texte rund um das moderne Leben und die Liebe stammen aus der Feder der Kremserin Doris Egger, welche die CD auch als Sängerin stark prägt. Auch die meisten anderen Musiker sind in Krems gut bekannt: Robin Gadermaier, Dominik Völker, Valentin Bröderbauer, Richard Schwartz, Klaus Trappl und Julia Behr. Die Bläsersätze schrieb der Hollenburger Matthias Weber.

Nähere Informationen: 0670/ 5059150, www.facebook.com/ HeavensDelightMusic